Пример Чили показал провальность вакцинации китайской Sinovac. А Зеленский купил 2 млн доз этой вакцины

Вакцина от Sinovac Biotech Фото из открытых источников

Оригинал в телеграм канале PLUSHEV/ПЛЮЩЕВ.

Вообще, лучшей агитацией за вакцинацию являются показатели тех стран, которые уже достигли больших успехов в этом вопросе.

Израиль - провакцинировано 60.3% населения. Падение заболеваемости по сравнению с последним пиком в 18 раз, смертности в 4 раза.

Великобритания - 44.4%. Падение заболеваемости в 11 раз, смертности в 20 раз.

Объединенные Арабские Эмираты - 35.2%. Падение заболеваемости - в 1.5 раза, смертности - в 2.5 раза.

США - 28.29. Падение заболеваемости в 4 раза, смертности - в 3 раза.

Единственная из более или менее крупных стран, где несмотря на приличное проникновение вакцинации, продолжается ощутимый рост и заболеваемости и смертности от COVID-19 - это Чили. Я все никак не мог понять, в чем причина. И это, конечно, рушило мои аргументы. А сегодня посмотрел, какие вакцины применяют страны-лидеры, и сразу все встало на свои места: Чили из них единственная, где основная вакцина - китайская СoronaVac (Sinovac). Ее эффективность оценивается в 50% в соседней с Чили Бразилии, а сам производитель указывает 62.3%. Прикиньте, 6 миллионов чилийцев укололись какой-то сомнительной китайской вакциной, а у нас свою считают опасной. Кстати, в громадной, по сравнению с Чили, России своей вакциной привились ненамного больше - 7 млн.

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То есть, в несчастном Чили будет толк и от этой вакцины, но для ощутимого эффекта понадобится вакцинировать не половину, а, скажем, три четверти населения. И даже такая вакцина намного лучше, чем вообще никакая.

Александр Плющев

Примечание. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что всего по контракту с Sinovac Biotech Украина должна получить почти 2 млн доз вакцины из Китая. Ее закупили без проведения публичного тендера.

Оригинал на сайте 112ua.tv.