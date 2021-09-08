Прикрываясь борьбой с "кремлевской пропагандой", Зеленский силовыми методами заставляет оппозиционные СМИ замолчать

2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZіK РИА Новости

Автор американского издания считает провокационной и недальновидной политикой закрытие оппозиционных СМИ и борьбу с русским языком в исполнении президента Украины Владимира Зеленского. И вот почему.

Об этом пишет Eurasia Review.

Накануне своей встречи с президентом США Джо Байденом, которая состоялась первого сентября, президент Украины Владимир Зеленский закрыл оппозиционное новостное издание Страна.ua и ввел санкции в отношении его главного редактора. Это не первый случай, когда Зеленский расправляется с оппозиционными СМИ. Ранее в этом году Зеленский закрыл три украинских новостных телеканала - NewsOne, 112 и ZIK, обвинив их в распространении "пропаганды, финансируемой Кремлем". Действия Зеленского, который сам является ветераном вещательных СМИ [ранее он был актером-комиком], наверное, на первый взгляд, могут показаться во многом символическими. На самом деле они являются одновременно и провокационными, и недальновидными.

Во-первых, следует отметить, что эти три канала в принципе принадлежат некоему Виктору Медведчуку, другу президента России Путина, которого многие считают неофициальным послом Москвы в Украине. Скорее всего, это и было одной из причин решения Зеленского. Сам Медведчук подвергает критике Зеленского и его администрацию, хотя эти средства массовой информации старались не переходить на личности. Они делали акцент на трех основных темах: обозначение статуса продолжающегося конфликта на востоке Украины как "гражданской войны", поддержка большинством граждан Крыма аннексии полуострова Россией в 2014 году и решительная пропаганда возобновления отношений и торговли между Украиной и Россией. Первые две из этих тем явно соответствую действительности, а третья, безусловно, обоснована, поскольку в долгосрочной перспективе это взаимовыгодно для Украины и России. Возможно, это побудило одного из ключевых союзников Зеленского, спикера Верховной рады Разумкова, выступить против действий президента в отношении телеканалов. Он заявил, что "санкции против телевизионных каналов - это плохо, независимо от того, чьи они".

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Это далеко не первый случай, когда органы власти Западной Украины (так в тексте, - прим. ред.) силовыми методами заставляют СМИ замолчать. Например, в 2018 году во Львовской области был принят закон о запрете "публичного использования русского языка… и русскоязычного культурного продукта", распространяющемся на песни, фильмы, книги и телепрограммы. Более того, львовские законодатели призвали ввести этот запрет по всей стране - инициатива, которая, к счастью, пока не утверждена.

Возможно, заманчиво считать это неким относительно безобидным посторонним вопросом, не имеющим отношения к кровопролитию, в результате которого в войне на истощение противника между западом и востоком в Украине погибло 13 тысяч человек. В войне, которая предполагает и претензии на определенную степень самоопределения для восточных территорий. Но это не так. В 1990-е годы я ездил в другую страну на посткоммунистическом пространстве, где между центром и регионом постепенно нарастала напряженность. Я имею в виду горный район в исторической области Трансильвания на севере Румынии. Я прекрасно помню, какие страсти кипели между представителями румынского большинства и венгерского меньшинства из-за языка - от того, на каком языке писать уличные вывески, до того, на каком языке должны проводиться церковные службы. В Украине русский язык раньше имел статус государственного наряду с украинским - примерно 30 процентов граждан считают его своим родным языком, и практически все украинцы в какой-то степени владеют русским. В последнее время у некоторых возникает стремление придать русскому языку статус "регионального", наряду с польским и венгерским языками [напряженность среди венгероязычного меньшинства также высока].

Все это означает, что Зеленский искушает судьбу, взявшись за очень опасное и бесполезное дело, что можно объяснить по-разному. Либо он пытается повысить рейтинги, согласно которым уровень его поддержки упал в два раза с 73 до 30 процентов с небольшим. Либо он хочет произвести впечатление на Байдена тем, что раздражает Москву [если это так, то ему вряд ли это удалось, по общему мнению, Зеленский уехал из Вашингтона, получив от США гораздо меньше того, на что надеялся]. В конце концов, в широком смысле языковая проблема лишь подчеркивает основную причину украинского конфликта, красноречиво описанную моим коллегой, членом правления ACURA Николаем Петро (Nikolai Petro): это очень разобщенная страна - социально, культурно, политически. Я отчетливо помню, как во время моего первого приезда в Украину в 1993 году профессор-ветеран Киевского университета Могилянской академии сказал: "Следует всегда помнить, что есть четыре Украины - восточная, западная, Крым и Киев". Трудно утверждать, что в этом отношении что-то изменилось.

Дэвид Спиди

Перевод: ИноСМИ