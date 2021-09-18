Президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу

Анатолий Пешко 112ua.tv

Оригинал - на сайте Korrespondent.net.

Президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу

Уважаемый Владимир Александрович!

Считаю своим долгом обратиться к Вам с просьбой сделать все возможное для сохранения аграрного сектора Украины, который, к сожалению, поступательно деградирует и разрушается в связи с тем, что украинское правительство не принимает никаких мер для стабилизации и тем более для роста агропромышленного производства.

1.Хочу обратить Ваше внимание, что во всех цивилизованных странах Европы и Мира фермеры не платят никаких налогов, кроме налогов на заработную плату и налогов на дивиденды. То есть, никаких налогов на прибыль, никаких налогов на добавленную стоимость, никаких фиксированных сельхозналогов, никаких налогов с оборота, никаких акцизов и т.д., но в то же самое время все цивилизованные страны ежегодно выплачивают своим агропроизводителям прямые и косвенные дотации, размер которых достигает, например, в Германии 900 евро на гектар, во Франции порядка 400-600 евро на гектар, в Греции около 700 евро за гектар и так далее. При этом хочу сказать Вам, что арендная плата за пользование частной, государственной или коммунальной собственности самая высокая в Германии, причем в восточной Германии она состовляет 200-250 евро за гектар, в западной Германии 300-350 евро за гектар. К большому сожалению, украинские фермеры, Винничины и Полтавщины уже платят такую арендную плату как в западной Германии. И таким образом размер арендной платы в Украине постоянно растет, то есть, государство этот процесс никак не останавливает. Это происходит в результате нездоровой конкуренции между агропроизводителями (подавляющая часть которых не имеет никакого экономического образования и не понимает к каким пагубным последствиям и к какой финансовой убыточности это может привести украинский агробизнес).

Предлагаю установить предельную максимальную ставку арендной платы не более 250 дол. США с одного гектара в год как для частных так и для государственных земель, а так же для земель коммунальной собственности.

2. Антимонопольный комитет, Кабинет Министров Украины, государственная компания ГПЗКУ не выполняют свои контрольные и регулирующие функции на экспортно-импортном рынке Украины. В связи с этим сложилась пагубная ситуация, которая приводит к тому, что украинские и иностранные компании-экспортеры украинской агропродукции умышленно, в тайном сговоре, занижают закупочные цены на агропродукцию украинских фермеров. В результате этого украинские агропроизводители и украинское государство ежегодно теряют до 17 млрд. дол США.

Я предлагаю поручить Кабмину, Министерству сельского хозяйства и Антимонопольному комитету осуществлять ежедневный мониторинг цен на производимую и экспортируемую из Украины агропродукцию.

Вместо ГПЗКУ создать другую, не запачканную коррупцией экспортно-импортную компанию, которая будет заниматься экспортом зерна и будет закупать у украинских производителей их продукцию по ценам более высоким, нежели это делают частные украинские или иностранные экспортёры. То есть, новая аграрная экспортно-импортная государственная компания должна работать на честных условиях при которых, 50% прибыли она оставляет украинским агропроизводителям, а 50% - идет в казну государства.

При создании такой компании мы будем косвенными методами очень эффективно регулировать закупочные цены на украинскую зерновую и другую аграрную продукцию!

При этом ежегодно в среднем около 15-20 млрд. дол США, которые воровались у украинских фермеров и украинского государства, будут поровну делиться между украинскими агропроизводителями и бюджетом. То есть, около 7,5 миллиардов долларов США будут оставаться в распоряжении фермеров Украины и около 7,5 миллиардов долларов США будут уходить в бюджет государства. ГПКЗУ создавалось именно для этих целей, но в виду коррумпированности чиновников это предприятие погрузло в долгах. Чтобы подобного не произошло с новым экспортно-импортным аграрным предприятием нужен, систематический контроль за его работой со стороны Министерства сельского хозяйства, антимонопольного комитета, Кабинета Министров и лично Президента Украины, а также возможно со стороны Бюро Экономической безопасности (БЕБ). Почему я делаю акцент на тщательном контроле за этим предприятием, потому что, оно есть сверхдоходное предприятие и соответственно, интерес коррумпированных чиновников к нему очень большой.

Для того что бы работа этого предприятия была максимально успешной, будущий руководитель такого предприятия должен ездить в заграничные командировки вместе с Премьер - Министром и Президентом Украины. Это позволит сделать иностранные вояжи не ритуальными, а деловыми. Тогда в присутствии Президента или Премьер - Министра будут заключаться контракты непосредственно с крупными государственными компаниями других иностранных государств таких например Индия, Китай, ОАЭ, Катар и другие, потому что это прямые договора на поставку сельхозпродукции без посредников! Экономический эффект от таких контрактов будет более высокий, потому что эти сделки заключаются между крупнейшими государственными компаниями по рыночным ценам без участия каких либо посредников – дармоедов.

При успешной работе, такая государственная агрокомпания может принести дохода больше, чем половина Кабинета Министров Украины. Эта компания может так же заниматься импортом аграрной техники, (не производящейся в Украине), средств защиты растений, которые до сих пор не производятся у нас, хотя Украина это уже чисто аграрное государство, так как промышленность в Украине практически уже не работает.

Также это предприятие может экспортировать горюче - смазочные материалы, минеральные удобрения, до того момента пока цена на газ не станет приемлемой для украинских производителей азотных минеральных удобрений. Нынешняя цена на газ является убийственной для химических предприятий - гигантов, производящих азотные минеральные удобрения в нашей стране.

3. Возрождение и развитие животноводства в Украине: крупного рогатого скота, свиноводства, овцеводства и других видов животноводческой продукции.

Для того чтобы в Украине развивалось крупное рогатое животноводство молочного и мясного направления, овцеводство, свиноводство необходимо чтобы были введены заградительные пошлины и акцизы на импортную продукцию из мяса и молока. Для этого необходимо пошлины и акцизы поднять до такого уровня, чтобы цена на эти товары была вдвое выше аналогичной украинской продукции.

Это связано с тем, что дотации в европейских и других развитых странах мира на растениеводство и животноводство многократно превышают доходность украинских агропроизводителей. Поэтому относительно развитые страны, такие как Чехия, Польша, Голландия, Словакия могут экспортировать свою продукцию в Украину по ценам ниже себестоимости аналогичной украинской животноводческой продукции. При этом прибыль этих животноводческих компаний сохраняется на уровне 100- 200 процентов, а украинская животноводческая продукция становится неконкурентной по цене, хотя она намного лучше по качеству. Т.е. для эффективного роста животноводства в Украине необходимо хотя бы убрать с рынка недобросовестных иностранных конкурентов, которые в своих странах имеют колоссальные льготы, благодаря которым они без труда вытесняют украинских животноводов с рынка. Украинские производители мяса и молока не имеют никаких льгот и дотаций, а наоборот несут непомерные налоги. В этом состоит секрет и ключ к возрождению и прогрессу животноводства в Украине!

4. Еще раз акцентирую внимание Президента Украины на тот факт, что во всех наиболее развитых аграрных и промышленных государствах, таких как Германия, Франция, Италия и другие, аграрные производители не платят никаких налогов.

Хочу обратить внимание Президента Украины, что варварское введение налога на добавленную стоимость бывшим Премьер-Министром Украины Арсением Яценюком резко затормозило и вызвало поступательную деградацию аграрного сектора нашей страны. В то время, как до введения налога на добавленную стоимость аграрный сектор развивался максимально динамично и за короткий срок Украина достигла 2-3 места по производству агропродукции в Европе. (Она вышла на 2-е место по экспорту ячменя, на 3-е место по экспорту пшеницы, 1-е место по экспорту подсолнечного масла в Европе).

Уважаемый Владимир Александрович, прошу Вас освободить аграрный сектор от непосильных налогов, полностью ликвидировать налог на добавленную стоимость для агропроизводителей. То есть вернуться к прежнему льготному режиму налогообложения для всех фермеров Украины!

Если Вы это сделаете, Вы станете бесконечно уважаемым человеком среди всех фермеров и агропроизводителей страны. И самое главное, Вы дадите колоссальный толчок для развития украинского агропромышленного сектора. На сегодняшний день это единственное направление в экономике Украины , которое может стать той спасательной палочкой-выручалочкой, которая спасет все украинское государство и обеспечит население Украины качественными и доступными продуктами питания!

5. Уважаемый Владимир Александрович, хочу еще раз обратить Ваше внимание на то, что все средства, оставленные аграриям от отмены налога на добавленную стоимость, будут использованы для постепенного создания систем орошаемого земледелия. Орошаемое земледелие крайне важно для сегодняшней Украины, в которой количество зон рискового земледелия с засушливым климатом стало во много раз больше. И это приводит к огромным потерям у украинских фермеров.

Уважаемый Владимир Александрович, прошу Вас стать на сторону агропроизводителей и быть главным локомотивом в развитии наиболее перспективной отрасли сегодняшней экономики Украины.!!!

С уважением,

Академик и Первый Вице-Президент

Академии экономических наук Украины,

Анатолий Владимирович Пешко