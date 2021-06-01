Президентский университет будущего: Очередная "кузница кадров" на экспорт?

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме "Украина 30" president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал во время форума "Украина 30", создание президентского университета будущего. Но для ясности картины стоит задать вопрос: Что может изменить строительство еще одного вуза при деградации общей системы образования?

Об этом пишет Алексей Кущ на своей странице в Facebook.

Университет имени "несвятого Владимира".

Примерно так в историю может вляпаться проект Зеленского по строительству в Украине "нового" университета.

Немецкий экономист Бруно Кналл в 1963 году написал книгу "Роль и значение профессионального образования в рамках планирования развития".

Ключевая идея, которая затем стала модификацией теории "порочного круга нищеты", примерно следующая (процитирую в интерпретации Нуреева):

"... отсталая экономика не позволяет выделить достаточных средств для развития образования и профессиональной подготовки и переподготовки кадров, что приводит к низкому уровню квалификации рабочей силы, постоянной нехватке специалистов, что в свою очередь приводит к низкой производительности труда, а значит ещё больше способствует отсталости экономики, которая не может выделить достаточных средств для преодоления существующей тенденции"...

Это примерно один из "кругов нищеты", закольцевавшихся в Украине, о котором я пишу последние годы.

Что может изменить строительство еще одного университета при деградации общей системы образования и снижении экономической сложности?

Ничего.

Макет президентского университета будущего Скриншот с видео

Если даже предположить, что там будет создан оазис среди всеобщего распада, это будет просто "кузница кадров" на экспорт.

Любая образовательная система - это предложение человеческого капитала в ответ на внутренний спрос со стороны реального сектора.

Для кого мы готовим конструкторов, технологов, авиаторов, ученых, если у нас закрываются заводы и сокращаются научные институты?

На заре независимости, украинская экономика по уровню сложности (данные лаборатории экономической сложности Хаусмена и Идальго), входила в топ-40, опережая соседей.

Сейчас мы опустились ниже 50-го места и уступаем почти всем региональным конкурентам.

А будет еще хуже, ведь мы идем не к модели национальной промышленной политики и реновации индустриального ядра, а к грузинской модели "простых решений и еще более простых результатов".

А Грузия за последние годы улетела по показателю экономической сложности с шестого десятка в восьмой, попутно почти ликвидировав свою науку.

У нас нет корреляции между государственной экономической политикой и образовательным заказом и структурой абитуриентов. Точнее сказать - есть полный дисбаланс.

Система образования в успешных странах базируется на кластерном развитии. В этом ее успех.

Любой вуз должен быть генератором потока знаний и инноваций.

Произойти это может, только в тому случае, если он является одним из элементов технологического кластера наряду с предприятиями реального сектора и научными институтами.

Вузы формируют человеческий капитал, наука - генерирует инновации, промышленность формирует на них спрос.

Лучшие клиники на западе - университетские.

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В качестве центров трансферта инноваций и их диффузии выступают государственные и рыночные механизмы, выполняющие центральную роль в кластерной модели развития.

На центрах трансферта инноваций, например, основано польское экономическое чудо.

Затем формируются межсекторальные перетоки знаний и инноваций, как это происходит, например, при взаимодействии кластеров в Нидерландах.

Если всего этого нет, то можно построить университет и в Могадишо (кстати, там недавно перезапустили Национальный университет Сомали) - результат будет примерно тот же.

В "экономике официантов и сезонных работников", умные не нужны.

Отбор для работодателей будет происходить не на основе тестов и знаний, а по состоянию зубов.

Цинизм происходящего, особенно "выпукло" проявляется сейчас, в период биологических угроз.

Мы много говорим о вирусах, а Вы знаете, что наши биологические факультеты готовят специалистов лишь по вирусам растений, так как ни в одном украинском университете нет лицензированной по уровню защиты биолаборатории для изучения вирусов животных и человека?

Вместо того чтобы потратить эти 7 млрд грн на обновление лабораторий в украинских университетах, у нас запускают строительство "вовиной деревни" на ВДНХ.

И место какое выбрали? Как в мире диких животных - нагадить на территории прежних успехов.

Как сказал мне один киевский таксист несколько дней назад: "Вот после Второй мировой была "Большая стройка", за счет которой живет уже несколько поколений украинцев".

А результаты работы нынешней власти сойдут вместе с асфальтом быстрее весеннего снега...

Алексей Кущ