Пресс-конференция ко второй годовщине президентства: О чем будет говорит Зеленский

Пресс-конференция Владимира Зеленского president.gov.ua

Все пресс-конференции всех президентов Украины за всю историю независимости, по сути, представляли собой некий полурелигиозный ритуал.

Об этом пишет Андрей Головачев на своей странице в Facebook.

Цели этого ритуала таковы:

- напомнить охлосу, что страна движется к некой великой цели, при достижении которой у всех настанет счастье. Надо просто немного потерпеть и немного подзатянуть пояса

- доказать охлосу, что все на самом деле значительно лучше, чем в реальности и страна уверенно движется к царствию небесному, т. е. к евро-коммунизму. Желательно произнести фразу в стиле Хрущева: "Нынешнее поколение украинцев обязательно будет жить в Евросоюзе!"

- убедить охлос, что Кормчий нации, это единственный человек в стране, которому доступно сокровенное знание и поэтому он единственный, который знает путь, ведущий в светлое будущее.

Все пресс-конференции президентов, по существу, мало чем отличаются от советских пленумом ЦК КПСС. Это - торжественная презентация для избранных журналистов несуществующей реальности.

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По-другому и быть не может, потому что с точки зрения состояния государственных институтов, с точки зрения взаимоотношений государства и общества, Украина по-прежнему остается советским образованием. Украина никак не может пройти этап модернизации и все еще пребывает в традиционной архаичной крестьянской культуре. Поэтому все характерные родовые черты совкового образа жизни остаются в нашей действительности. Только в несколько модифицированном, адаптированном под государственно-олигархический капитализм, виде.

Не станет исключением и сегодняшняя пресс-конференция Зеленского. Думаю, что его доклад будет некой нудной, гнусавой солянкой, включающей в себя элементы брежневского застоя, хрущевской оттепели и че-геваровской наивности.

И да, будет, как обычно кривляние Зеленского. Куда ж без этого?

Андрей Головачев