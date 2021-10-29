Представители ОРДЛО в очередной раз подтвердили, что вести переговоры будут лишь с Медведчуком

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Представители ОРДЛО вновь призывают Зеленского ввести в состав переговорной группы относительно востока Украины Виктора Медведчука.

На первое предложение властей ОРДЛО Киев не ответил, а потому после очередного заседания ТКГ риторика "ЛНР" и "ДНР" стала заметно жестче.

"Благодаря "усилиям" нынешней украинской делегации остановился прогресс в гуманитарной части переговорного процесса, который зашёл в полный тупик", - заявили в ОРДО.

"Резюмируя вчерашнее заседание, становится очевидно, что господину Зеленскому следует срочно озаботиться кадрами в рамках украинской делегации. Крайне тяжело вести предметный диалог с теми, кто не знает, зачем в принципе они находятся в переговорном процессе, в каком переговорном процессе, какой конфликт обсуждают и по каким документам им нужно работать", – говорят в "ЛНР".

Власти ОРДЛО снова предлагают Зеленскому ввести в состав гуманитарной подгруппы Виктора Медведчука.

"Понимая, что с нынешней командой Украины в гуманитарной группе договоренностей не достигнуть, и учитывая имеющийся положительный опыт и результативность взаимодействия с господином Медведчуком, когда он представлял Украину в переговорах по гуманитарным вопросам, мы заявили о готовности продолжать работу в части решения гуманитарных вопросов с ним, если он вновь будет представлять Украину", - сказано в заявлении делегации "ДНР".

"Такая позиция Республик обусловлена лишь единственным фактором: господин Медведчук способствовал появлению частицы здравого смысла у украинской стороны в тот период, когда представлял Украину в переговорах с нами. У нынешних украинских представителей такой здравый смысл полностью отсутствует. Мы предполагаем, что и сейчас разумное и взаимоуважительное ведение прямых переговоров позволит разблокировать переговорный процесс в данном направлении", – подчеркнули в делегации "ЛНР".

Чтобы подкрепить свои намерения реальными действиями, власти ОРЛО вновь подтвердили намерении передать Киеву без каких-либо дополнительных условий трех удерживаемых женщин через Медведчука или определенного им представителя. Однако при этом сетуют, что Украина не желает забирать этих женщин.

Из этих заявлений становится совершенно понятно, что переговоры по обмену и по другим гуманитарным аспектам в ТКГ практически заморожены. И разморозить их теперь можно лишь с помощью привлечения Медведчука. Но решится ли Зеленский снять с лидера оппозиции сфабрикованные обвинения и прекратить политическое преследование ради возвращения пленных домой? На фоне полного тупика в переговорах по политическому урегулированию конфликта есть шанс на подвижки хотя бы в гуманитарных вопросах, но Киев должен действовать, а не сидеть сложа руки. Медведчук по просьбе предыдущего президента вернул из ОРДЛО полтысячи украинцев и ничего взамен не просил. Судя по заявлениям из Донецка и Луганска, политика там уважают и готовы с ним работать, и Зеленский мог бы ради страны использовать влияние Медведчука и освободить людей из тюрем, как ранее помог вернуть домой полторы тысячи украинцев.

Неужели личная неприязнь и жажда власти для Зеленского важнее, чем судьбы украинцев?

Игорь Вальский