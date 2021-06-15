Предохранитель против войны в Черном море: Флот Франции придет защищать Одессу?

Французский боевой корабль Commandant Birot в Одесском морском порту Сергей Смоленцев/Думская

Одна из крупнейших французских компаний имеет свой экспортный трафик зерна из Одессы. Мы можем опереться на это обстоятельство, чтобы найти предохранитель против "большой войны" в Черном море.

Об этом пишет Иван Кричевский на своей странице в Facebook.

Если Россия станет нападать на суда с нашим зерном, придет ли защищать "великую Одессу" флот Франции?

– Задал я сейчас вот такой спекулятивный вопрос, и при этом исходил из таких оснований.

В водах Черного моря, в частности у берегов Украины, ВМС Франции отличаются несколько более низкой активностью, чем другие страны-участники НАТО.

Можем вспомнить, что в Одессу французские корабли заходили в последний раз в 2019 году: в марте того года в этот порт заходил тральник M653 Capricorne, в ноябре того же года – патрульный корвет Commandant Biro.

Франция сейчас мощь своего военно-морского флота пытается задействовать именно на основных маршрутах судоходства в Мировом океане, используя при этом крупные корабли, соответствующие статусу сверхдержавы – авианосцы, атомные субмарины или универсальные десантные корабли.

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Для сопровождения таких больших кораблей нужен эскорт и судна обеспечения, поэтому пока что в Черное море французы свои военно-морские силы посылают по "остаточному принципу".

Но похоже, что как только возникнет прямая угроза от Черноморского флота РФ для наших портов – например, россияне решатся на прямую блокаду наших портов, тогда как можем предположить, Франция как минимум усилит присутствие своего флота в Черном море.

Если Париж решится отправить в Черное море свои боевые корабли, это в принципе может стать предохранителем от эскалации российской агрессии возле наших берегов, например – от начала прямых боевых действий против гражданского судоходства.

Тем более, имеем следующие фоновые данные: из порта Одессы зерно на экспорт вывозит крупная французская компания "Луи Дрейфус"; а 12 мая буквально в 30 километрах от границы порта "Черноморск", входящего в состав "Большой Одессы", был замечен российский корвет "Павел Державин", в набор вооружения которого входят восемь противокорабельных ракет Х-35 с дальностью стрельбы до 260 километров.

Пока же имеем такую картину. В феврале 2021 года группа кораблей ВМС Франции в составе многоцелевой атомной субмарины Emeraude и вспомогательного корабля Seine прибыли в акваторию Южно-Китайского моря.

Эти два корабля за три месяца прошли 15 тысяч километров, цель их похода – демонстрация решимости Парижа защищать свободу судоходства во всех возможных уголках планеты.

Такой же цели была подчинена и другая акция французского флота: вертолетоносец LHD Tonnerre типа Mistral в конце мая этого года провел совместные учения с флотом Сингапура.

В начале июня этого года свой 5-месячный поход завершила авианосная ударная группа ВМС Франции во главе с атомным авианосцем Charles de Gaulle, в рамках своей миссии Clemenceau 21.

Французская АУГ прошла Средиземное море, Аравийское море и Тихий океан, с палубы Charles de Gaulle были выполнены 104 вылета палубных ударных самолетов Rafale и 38 вылетов самолетов радиолокационного дозора E2C Hawkeye, и так флот Франции показал свою способность проектировать и применять силу во всех чувствительных для себя регионах планеты.

Иван Кричевский