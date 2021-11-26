Предновогодние "подарки" Зеленского: Коломойскому - "Укрнафта", Ахметову - госпереворот

Владимир Зеленский Эльдар Сарахман/УП

Об этом пишет Антон Швец на своей странице в Facebook.

Смотрю прессуху президента.

У Бени прям звездный час.

Прям вот все сходится одну точку.

Зеленский вошел в клинч с Ахметом, и там медийная война, потихоньку переходящая в настоящую политическую зарубу. Вообще Ахметов не из тех кто воюет до конца, каждый раз он просто переваривал очередного президента. Даже Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко - никто не избежал этой участи. И там тоже сначала была как бы война, а потом как бы перемирие, с понятным для Рината Леонидовича результатом.

Но совсем не факт, что так будет в этот раз. Вообще не похоже, что так будет в этот раз. Во всяком случае раньше про перевороты никакой президент в прямом эфире не говорил.

Но кто знает что будет? Никто не знает.

Понятно, что в таких условиях Офис верещит про борьбу с олигархами, но надо делать это с какого-то телеканала и никакой Исландии с ивановыми тут не хватит. Нужны другие олигархи, потому что своих телеканалов нет, ДОМ это просто смешно. И вот родная студия "Право на Владу" приветливо распахивает свои двери на Плюсах. Каждый вечер наступает вдруг.

Там всех, кто не дружен Офису, запишут в один кагал и скажут, что все это на бабки Ахметова (или россиян, или Сороса, или еще кого).

Беня совсем не друг Ахметову, но это не значит, что он даст ресурсы Зеленскому бесплатно. "Да щас". За эти ресурсы Офису президента придется заплатить.

Абсолютно подконтрольный офису Шестой апелляционный суд недавно запретил Антимонопольному использовать для вынесения решений по топливному картелю Коломойского доказательства от НАБУ. Теперь Коломойский может не платить в бюджет 4,7 миллиарда гривен штрафа. Тадам. Решение первой инстанции по этому делу выпустил ОАСК, без привлечения сторон и фактически задним числом. ОАСК тоже в союзе с Офисом.

29 ноября заседание суда по "Укрнафте" и долгу ее газовому перед Коломойским. Позиция "Нафтогаза" там не может быть крепкой, деваться некуда. И с решением этого суда Коломой может пойти в Лондон и опустить "Нафтогаз" и Украину на девять миллиардов баксов. Как с куста. И 9 миллиардов долларов Коломойскому хватит, даже чтобы "Приват" выкинуть за скобки. За наши деньги нам же и простят.

А может Беня взять это решение суда, и потребовать разделить "Укрнафту" не по акционерному капиталу, а по принципу это мне, это мне, это тоже мне, ну а вот это тоже мне. Это еще менее заметно для массового зрителя, пойди там разберись, кто и куда и кому отдал.

Именно потому заседание акционеров "Укрнафты" назначено на 30 ноября. И там надо как-то будет осуществлять подписание мирового соглашения между Витренко и Коломойским. Которое повлияет на формулу раздела "Укранфты".

И все это по плану 30 ноября.

Ну а 1 декабря уже подъем-переворот, ага, которым нас стращает президент. С каких пор отставка Ермака становится государственным переворотом мне не ясно, но у президента какие-то свои мысли.

Понятно, что имея на носу мероприятия на первое декабря, которые от Ахметова зависят примерно никак, ну может камеру пришлет, так просто все в "Укрнафте" отдать Бене не выйдет. Не поймут. Потому вряд ли мы увидим мировое соглашение Витренко с Беней именно 30 ноября. Но у Бени будут весомые аргументы, чтобы свое таки получить потом.

Звезды просто сошлись.

Антон Швец