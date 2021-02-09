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Правительство наносит очередной удар по малому бизнесу

Вячеслав Черкашин
Вячеслав Черкашин

Старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации

Фото из открытых источников

Правительство во время жесточайшего кризиса продолжает во многом деструктивный курс на имплементацию в украинское законодательство крайне жестких конструкций по усилению контроля за хозяйственной деятельностью и повышает степень своего вмешательства в экономику.

Об этом пишет Вячеслав Черкашин на своей странице в Facebook.

Вчера на внеочередном заседании был одобрен проект Закона "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно определения понятия трудовых отношений и признаков их наличия".

По задумке чиновников, принятие документа будет способствовать уменьшению незадекларированного труда, легализации заработной платы. Для этого вводятся семь признаков трудовых отношений, и если хотя бы три из них соблюдаются в рамках отношений между компанией и физическим лицом, включая ФЛП, то стороны будут обязаны заключить стандартный трудовой договор.

Следует отметить, что украинские чиновники не являются первооткрывателями. Так называемый тест на независимость долгие годы уже работает во многих странах. Для примера, проверка статуса занятости (employment status) - стандартная услуга налоговой службы Великобритании, позволяющая узнать, как следует классифицировать сотрудника в налоговых целях - как наемного работника или в качестве самозанятого (предпринимателя). Кстати, услуга доступна работодателю как онлайн, так и по телефону.

Еще один пример - IRS 20 Factor Test, или "тест на право контроля" (right-to-control test), существующий в США. Он служит для определения того, являются ли лица, предоставляющие услуги компании, наемными работниками или независимыми подрядчиками. Если компания классифицировала наемного работника как независимого подрядчика, не имея для этого достаточных оснований, ее могут признать ответственной за неуплату налогов на заработную плату указанного работника (раздел 3509 Налогового кодекса США).

Однако слепое копирование норм, которые замечательно работают в богатых и развитых странах с устоявшейся демократией и незначительным, по сравнению с Украиной, уровнем коррупции, может нанести колоссальный вред.

Последствием реализации теста на независимость в нашей стране, вероятнее всего, будет:

  • массовая переквалификация гражданско-правовых договоров в трудовые с последующим налогообложением доходов "зарплатными" налогами (18% НДФЛ + 22% ЕСВ + 1,5% военный сбор) и огромными штрафами;
  • десятки тысяч споров с контролирующими органами по вопросу наличия/отсутствия признаков трудовых отношений, а вскоре вал судебных разборок докатится и до перегруженных украинских судов;
  • трудовое и налоговое законодательство станет более карательным, что приведет к росту административного давления на налогоплательщиков;
  • могут быть разрушены эффективные цепочки взаимодействия, включая сферы - локомотивы нашей экономики, например, в IT-индустрии;
  • в худшем варианте развития событий волна банкротств и бегство в неформальную экономику тысяч предпринимателей.

И напоследок. Последний случай имплементации инструмента - это Сербия, где с 1 марта 2020 года вступил в силу так называемый тест на независимость для предпринимателя, позволяющий по 9 критериям оценить статус предпринимателя и степень его независимости в отношениях с клиентом.

Кстати, власти Сербии также объявили о проведении фискализации расчетов с 01.01.2022 в виде принудительного перевода налогоплательщиков на электронные фискальные кассовые аппараты с опцией немедленной проверки фискального чека покупателем. Результатом прогнозируемо стали массовые протесты предпринимателей и самозанятых лиц. Одумайтесь.

Вячеслав Черкашин

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