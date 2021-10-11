Правда ли, что мед опаснее сахара?

Мед содержит бактерии, которые могут привести к отравлению Pixabay

Сладкоежки и люди, которым противопоказано употребление сладкого, пытаются найти полезный заменитель сахара. Многие считают, что лучшее решение - это мед, он и полезный, и вкусный. Однако все не так просто.

Об этом пишет Al Jazeera.

Отличается ли по составу мед от сахара? Где содержится больше калорий? Какой у них гликемический индекс? Сколько меда можно есть в день без вреда для здоровья? Какова его польза?

Согласно исследованию ученых из Аризонского университета (США), мед и сахар являются углеводами и высококалорийными подсластителями.

Отличается ли по составу мед от сахара?

Мед и сахар в основном состоят из смеси глюкозы и фруктозы. В сахарной свекле или тростнике содержится сахароза, которая образуется из глюкозы и фруктозы. Сахароза является наиболее распространенным видом сахара. Ее также называют "столовый сахар".

В меде фруктоза и глюкоза не зависят друг от друга. Кроме того, в его составе было обнаружено около 25 видов олигосахаридов - сахаров, содержащих от 3 до 10 моносахаридов.

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Где больше калорий - в сахаре или меде?

Одна столовая ложка гранулированного белого сахара содержит 49 калорий, а одна столовая ложка меда - 68 калорий.

Какое влияние они оказывают на пищеварительную систему?

Мед и сахар по-разному усваиваются организмом из-за разницы в ферментах.

Сахар (сахароза) не переваривается в желудке. Желудочные ферменты не могут расщепить сахарозу, которая является дисахаридом. Переваривание начинается только в тонком кишечнике. Далее печень вырабатывает ферменты для образования глюкозы, поступающей затем в кровь.

Мед отличается тем, что пчелы добавляют в нектар ферменты, которые расщепляют сахарозу на простые сахара - фруктозу и глюкозу. Эти сахара легче усваиваются нашим организмом.

Гликемический индекс меда и сахара

Гликемический индекс - это относительный показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня сахара в крови.

Продукты питания с низким гликемическим индексом незначительно повышают уровень сахара в крови, а с высоким гликемическим индексом наоборот.

Средний гликемический индекс меда - 55 ± 5.

Средний гликемический индекс сахара - 68 ± 5.

Вывод: у меда более низкий гликемический индекс, чем у сахара.

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Какова польза меда

Мед богат антиоксидантами - флавоноидами, которые обладают противовоспалительными свойствами.

Мед, хотя и в небольшом количестве, содержит витамины и минералы.

Он также обладает противомикробными свойствами, облегчает кашель и боль в горле.

Какой вред может нанести мед?

Мед - высококалорийный продукт. Регулярное употребление меда увеличивает риск развития кариеса и сахарного диабета.

Младенцам в возрасте до одного года нельзя давать мед, так как в нем могут содержаться бактерии Clostridium botulinum, которые в процессе жизнедеятельности вырабатывают токсин, отравляющий организм. После одного года пищеварительная система достаточно сформирована, чтобы бороться с этими бактериями.

В белом сахаре содержится меньше калорий, чем в меде. Но он также увеличивает риск развития кариеса. Кроме того, организму труднее переваривать сахар, так как в нем нет ферментов.

Сколько меда можно есть в день без вреда для здоровья?

Российское информагнство поинтересовалось у специалистов, сколько меда можно съесть без вреда для здоровья. По их мнению, чтобы не навредить своему организму, следует съедать не более двух столовых ложек в день.

"Употреблять его лучше в первой половине дня и при этом вести активный образ жизни", - рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов.

Буеверов отметил, что в меде содержатся антиоксиданты, которые препятствуют окислению клеток, витамины и фруктоза, служащие источником энергии.

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Эксперты сходятся во мнении: при выборе следует отдать предпочтение меду в сотах, так как это точно гарантирует его качество и натуральность.

Сколько сахара можно есть в день без вреда для здоровья?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что свободные сахара должны составлять менее 10% от общей потребляемой энергии, что эквивалентно 50 г (или 12 чайным ложкам без верха) на человека с нормальным весом, потребляющего около 2000 калорий в день, но в идеале, в целях обеспечения дополнительных преимуществ для здоровья, они должны составлять менее 5% от общей потребляемой энергии, то есть 6 чайных ложек без верха.

Свободные сахара - это все сахара, добавляемые в пищевые продукты или напитки производителем, поваром или потребителем, а также сахара, естественным образом присутствующие в меде, сиропах, фруктовых соках и их концентратах. Иными словами, сахар в меде считается свободным сахаром, и при употреблении его необходимо вычесть из общего количества потребляемого сахара.

Усама Абу ар-Руб

Перевод: ИноСМИ