"Правда Джорджа Сороса": Зачем Томаш Фиала выкупил "Украинскую правду"?

Генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала выкупил интернет-издание "Украинская правда" Obozrevatel

Томаш Фиала, давний соратник миллиардера Джорджа Сороса, выкупил новостной сайт "Украинская правда". Но так ли все просто как кажется?

Об этом пишет Ярослав Божко на своей странице в Facebook.

Покупку "Украинской правды" Томашем Фиалой значительная часть медиапотребителей оценили довольно прохладно. Мол, еще одно медиа будет принадлежать олигарху, дожились. Впрочем, ситуация с УП вовсе не так проста, и Томаш Фиала тоже не является просто "западным пассажиром", который в определенный момент решил стать влиятельным на украинском рынке медиа. Все крупные медиа в Украине убыточны, за исключением, возможно, лишь пары небольших самоокупаемых проектов. А это значит, что покупают их вовсе не с деловыми целями, а именно с целью развертывания политического влияния. Новости по теме: Замалчивание причастности Томаша Фиалы к продаже "Мотор Сич" показывает реальную степень внешнего управления Украиной со стороны США, - блогер

Томаша Фиалу и его детище Dragon Capital принято называть за глаза агентом Демократической партии США, и порой эта оценка кочует даже в украинские медиа. Но участие компании Dragon Capital в подготовке "Мотор Сичи" к продаже китайцам прямо говорит, насколько такая оценка является наивной и поверхностной. Участие в операции КНР по получению контроля за стратегическим военным предприятием выводит Фиалу вне любых американских орбит. Но такая трактовка удобная и даже мемная для многих журналистов и просто граждан, которые не достаточно понимают, "чей Фиала", и хотят иметь быстрый ответ.

Более того, вполне возможным остается сценарий, где Фиала лишь становится публичным владельцем УП как актива, который и так находился в орбите влияния Виктора Пинчука. Сама УП вполне могла быть "куплена" во времена деятельности Администрации президента времен Кучмы, которую возглавлял Литвин. Ряд тогдашних медиа вообще приписывали ему роман с главредом УП Еленой Притулой. Молодые политики Виктор Пинчук и Андрей Деркач были тогда частью днепропетровского крыла элит, на которое опирался Кучма. Во время снятия Литвина с должности главы Верховной Рады в 2003 году Пинчук и Деркач-младший прямо протестовали против этого в парламенте, принадлежа к одной фракции "Трудовая Украина". В 2017 году, кстати, Деркач продал свое "Радио Эра" Фиале, который и сделал из него "Радио Новое время".

Вопрос, насколько Фиала напрямую зависит от Виктора Пинчука, может быть открытым еще очень долго. Впрочем, важной чертой деятельности Фиалы является ориентация исключительно на белый капитал и заработок на инвестиционных рынках, в то время как сам Пинчук со своим статусом олигарха имеет определенные проблемы с законностью происхождения своего капитала на Западе. Вполне вероятно, что Фиала выполнял функцию легализации капиталов Пинчука при инвестировании на финансовых рынках.

Но наиболее забавным является то, как лица типа Фиалы, Пинчука и Фридмана присваивают себе реноме филантропов, агентов Демократической партии, либеральных олигархов и другие оксюмороны. Когда деньги вымываются из государственного бюджета, нет большой разницы, насколько демократично настроен этот деятель и какая доля украденного будет инвестирована в демократические инициативы.

Ярослав Божко