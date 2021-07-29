Поздравление Святейшего Патриарха Кирилла Президенту Украины Зеленскому с Днем Крещения Руси

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Оригинал – на сайте Русской православной церкви

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Президента Украины В. А. Зеленского с Днем Крещения Руси.

Его Превосходительству Владимиру Александровичу Зеленскому, Президенту Украины

Ваше Превосходительство, уважаемый Владимир Александрович!

Сердечно поздравляю Вас с Днем Крещения Руси.

Судьбоносный выбор святого равноапостольного князя Владимира стал поворотным моментом в истории восточнославянских народов, предопределил дальнейший путь их социального и культурного развития, на века заложил основы духовного единства наших стран.

Особенно дорог этот праздник миллионам верующих Украины, ведь именно из Днепровской купели славного града Киева воссиял свет Православия по всей Руси. Продолжая дело равноапостольного князя, Церковь и ныне мужественно несет миру свидетельство о Христе, прилагает активные усилия для совершения дел милосердия и духовного просвещения современников.

Выражаю надежду на развитие доброго взаимодействия органов государственной власти страны с Украинской Православной Церковью ради созидания гражданского согласия и утверждения в жизни людей высоких нравственных ценностей.

Желаю Вам крепкого здравия, помощи Божией и успехов в трудах на ответственном президентском посту, а народу Украины – мира и благополучия.

С уважением

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси