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Появилась "запись разговора" Зеленского с боевиками - теперь ему грозит уголовное дело?

Александр Кальченко
Александр Кальченко

Журналист

Президент Украины Владимир Зеленский Ukrinform

Когда появились "десятки часов" записей разговоров главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука то с российскими чиновниками, то с боевиками, меня смутило многое, а точнее  все.

И даже если опустить за скобки то, что по сей день ни одна официальная структура не приписала себе авторство этих "пленок", то эта "работа" все равно выглядит максимально состряпанной наспех. Но сейчас не об этом.

Вчера меня очень повеселила опубликованная Сергеем Поярковым иллюстрация схемы работы Банковой. Смотрите сами, появилась целая "запись разговора" Зеленского с тем же самым главарем "ЛНР" Алексеем Карякиным, с которым ранее якобы общался и Медведчук. И что теперь? Будет в срочном ли порядке созываться СНБО, президенту будет грозить уголовное дело?

И вообще, почему не было реакции официальных властей на опубликованные нардепом Ренатом Кузьминым записи, где "Путин наградил Зеленского орденом за заслуги перед Россией"? Почему такую "зраду" вселенского масштаба все еще не расследуют?

Интересно, а если завтра еще какой-то условный журналист опубликует запись, на которой Зеленский в 2015 году, будучи актером "Квартала", умоляет Медведчука помочь с обменом пленных на Донбассе, а тот отказывается, ее тоже признают подлинной?

Хотя, исходя из последних событий, по приказу Зеленского эксперты СБУ любую запись признают настоящей без зазрения совести. А наш гарант еще поощрит наградами, чтобы простимулировать рабочую силу.

И смешно, и грустно.

Александр Кальченко
 
Оригинал - на сайте newsoneua.tv.
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