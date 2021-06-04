Появилась "запись разговора" Зеленского с боевиками - теперь ему грозит уголовное дело?

Президент Украины Владимир Зеленский Ukrinform

Когда появились "десятки часов" записей разговоров главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука то с российскими чиновниками, то с боевиками, меня смутило многое, а точнее – все.

И даже если опустить за скобки то, что по сей день ни одна официальная структура не приписала себе авторство этих "пленок", то эта "работа" все равно выглядит максимально состряпанной наспех. Но сейчас не об этом.

Вчера меня очень повеселила опубликованная Сергеем Поярковым иллюстрация схемы работы Банковой. Смотрите сами, появилась целая "запись разговора" Зеленского с тем же самым главарем "ЛНР" Алексеем Карякиным, с которым ранее якобы общался и Медведчук. И что теперь? Будет в срочном ли порядке созываться СНБО, президенту будет грозить уголовное дело?