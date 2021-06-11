Потемкин: Благодаря Медведчуку более полутора тысяч украинцев вернулись домой, Зеленскому этот факт не изменить

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

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Благодаря Медведчуку более полутора тысяч украинцев вернулись домой. Зеленскому этот факт не изменить никакими фейковыми пленками.

Так прискорбно читать, как команда Зеленского использует тему освобождения украинцев домой в попытку дискредитации лидера оппозиции Виктора Медведчука.

Кажется, эти люди стали забывать, что Медведчук лично освободил 493 человека и привез их в Украину. Всего благодаря его участию домой к семьям вернулись более полутора тысяч человек. Более полутора тысяч человек – слышите эти цифры? Тысячи украинских семей благодаря Медведчуку снова обрели душевное спокойствие.

Кроме того, Медведчук действовал даже без официального статуса "переговорщика" в процессе и смог договориться об Одностороннем освобождении четырех женщин из тюрем ОРДЛО. Больше никому из украинских политиков или "переговорщиков" не удавалось получить такого положительного ответа.

Даже Порошенко, который в любви к Медведчуку никогда не был уличен, признал, что именно лидер оппозиции оказался наиболее эффективным в переговорах по обмену пленными. Он, кстати, предложил уже Зе-команде выйти к тысячам семей освобожденных пленных и сказать, что их родственников можно было освободить без участия Медведчука. Впрочем, Зеленский же им "ничего не должен".

Сейчас же мы видим ситуацию, в которой Офис Зеленского полностью блокирует любые возможности по возвращению украинцев домой. По их же вине четыре женщины, которых в ОРДЛО были согласны передать Медведчуку, пятый месяц остаются в застенках тюрем.

Сегодняшнему Офису президента интересней заниматься "выбрасыванием пленок", которые кто-то из их дружной команды смастерил у себя на кухне. Но им уже даже защитник Донецкого аэропорта, "киборг" Андрей Рахман сказал, что не услышал на "пленках" чтобы Медведчук затягивал его обмен из плена на Донбассе. Но Зеленский все еще лелеет надежду, что кто-то верит этим "записям" из кружка детской самодеятельности.

Можно кого-то любить, кого-то ненавидеть, но факт того, что Медведчук спас тысячи жизней – остается фактом. Как говорится, собака лает, а караван идет.

А сколько украинцев за последний год вы вернули домой, господин Зеленский?

Александр Потемкин