Саммит "Крымской платформы" не даст Украине ничего, кроме инфоповода
Об этом пишет Telegram-канал "Легитимный".
Итогом "Крымской платформы" будет подписание декларации саммита, которое никакого веса, кроме информационного повода не несет.
Как пояснил источник – задача "Крымской платформы", создание информационных поводов и вынос ее на более широкий международный уровень. Постоянно прокачивать крымский кейс, так как в мире уже многие смирились с тем, что Крым – это уже Россия, как часть Кипра – это уже Турция.
Как инсайдит источник, наши функционеры хотят провести следующие саммиты "Крымской платформы" в других государствах. Также представительства "Крымской платформы" будут открыты в таких странах.
- Молдова
- Польша
- Литва
- Латвия
- Эстония
- Брюссель (Бельгия ЕС)
- Грузия
- США
Остальные страны ещё обсуждаются. Будут открывать каждую неделю, чтобы создавать победные информационные поводы.