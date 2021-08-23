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Саммит "Крымской платформы" не даст Украине ничего, кроме инфоповода

Легитимный
Легитимный

Telegram-канал о политике

RFE/RL Graphics

Об этом пишет Telegram-канал "Легитимный".

Итогом "Крымской платформы" будет подписание декларации саммита, которое никакого веса, кроме информационного повода не несет.

Как пояснил источник – задача "Крымской платформы", создание информационных поводов и вынос ее на более широкий международный уровень. Постоянно прокачивать крымский кейс, так как в мире уже многие смирились с тем, что Крым – это уже Россия, как часть Кипра – это уже Турция.

Как инсайдит источник, наши функционеры хотят провести следующие саммиты "Крымской платформы" в других государствах. Также представительства "Крымской платформы" будут открыты в таких странах.

  • Молдова
  • Польша
  • Литва
  • Латвия
  • Эстония
  • Брюссель (Бельгия ЕС)
  • Грузия
  • США

Остальные страны ещё обсуждаются. Будут открывать каждую неделю, чтобы создавать победные информационные поводы.

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