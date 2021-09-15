Порошенко и Зеленский набросили "газовую удавку" на шеи украинцев

Пятый президент Украины Петр Порошенко обменивается рукопожатиями с президентом Украины Владимиром Зеленским во время внеочередной сессии парламента в Киеве EPA-EFE

Об этом пишет Валерий Песецкий на своей странице в Facebook.

Газовая петля на шее Украины

Премьер Денис Шмыгаль провел пресс-конференцию, в которой рассказал о "золотом ключике" власти по обещанию не допустить роста тарифов на коммуналку в текущем отопительном сезоне. Все в шмыганомике просто. Цитирую: "Тарифы в сфере теплоснабжения – это зона ответственности органов местного самоуправления. Именно местные власти определяют тарифы и ищут компенсаторы, для этого местные бюджеты имеют значительный ресурс. В этом году доходы местных бюджетов составляют 509 млрд грн, это почти половина от государственного бюджета". Говоря не птичьим, а человеческим языком, обязательства не повышать тарифы берет на себя центральная власть, а исполнять должна – местная. С учетом потенциального роста цены на газ до 30-40 гривен за куб, те 15 млрд кубов, которые идут в стране на бытовые нужды населения и отопление, потребуют финансовый ресурс в 450-600 млрд гривен.

Таким образом, для того, чтобы компенсировать рост цены на газ с 8 грн за куб до 30-40 грн, местные бюджеты должны будут пустить на эту статью расходов практически весь свой бюджетный ресурс. Минимум 350-450 млрд гривен. А чем финансировать прочие статьи расходов местных бюджетов? За "спасибо" Шмыгаля с Зеленским? По сути, если местная власть согласится следовать алгоритму Шмыгаля, она пойдет на суицид или проще отменит сама себя. Чего, естественно не будет. А значит и тарифы резко пойдут вверх. С начала сентября мэры многих больших и малых городов Украины получили от поставщиков газа предложения закупать голубое топливо по цене в 20 000 тысяч гривен за тысячу кубов. И это, с учетом продолжающегося роста стоимости газа на европейских хабах в сторону 800 долларов за тысячу кубов очень даже недорого. Ведь при таком уровне евроцены с учетом НДС и прочих накруток цена в Украине должна быть уже выше 1000 долларов или 27 тысяч гривен.

Сегодня уже мало кто вспомнит, что после визита в 19-м году в Москву Юрия Бойко и Виктора Медведчука, накануне президентских выборов, в результате переговоров с тогдашним премьером Медведевым и главой "Газпрома" Миллером артикулировалась возможность заключения долгосрочного контракта с "Газпромом" на условиях цены ниже 150 долларов за тысячу кубов или 3800 гривен. Что в пять раз ниже, чем ныне в Европе, и почти вдвое дешевле, чем получает по долгосрочному контракту с "Газпромом" Германия – 270 долларов за тысячу кубов.

Чем ответил Киев? Порошенко начал "визжать" о посадке страны на газовую иглу РФ. А СБУ возбудила уголовные дела в поисках госизмены в договоренностях Бойко и Медведчука. Ну и кто реально предал украинцев и Украину, их частные и государственные интересы? Почему Берлин, вводя санкции против РФ из-за Донбасса и Крыма, запросто отделяет свое несогласие против действий Москвы на территории Украины от коммерческих интересов немцев получать росгаз по стабильной цене длительный период, а Киев на подобный подход не способен? Ведь лидеры "Оппоплатформы" по сути в Москве вели себя как "немцы", отделяя экономику от политического дискурса. В результате имеем сегодня то, что имеем.

Или все дело в том, что прямой договор с "Газпромом" отменял 100-150 долларов накруток на росзаз, европрокладками, с которых обильно кормились "люби друзи" Порошенко, а ныне Зеленского? И в этом вся измена. Не государству Украина и обычным украинцам. А тем, кто тупо наживается на доверии последних избранной власти. Ее лидерам, которые за счет эксплуатации доверия наживает миллиардные состояния, потроша карманы зомбированных русофобией избирателей.

Теперь ситуация с отказом от прямого контракта с "Газпромом" пришла к своему логическому завершению. Те украинцы, кто еще задержался в категории бедных, перейдет в категорию нищих. Ну а кто уже нищ и разорен? Даже не знаю, но Данилов точно придумает и пояснит всем нам. На латинице. Ибо в русском языке уже не осталось слов, чтобы без мата описать "творение" властей в сфере коммунального хозяйства страны.

Последний штрих последствий. Если цены в 30-40 гривен за тысячу кубов газа станут нашей реальностью, то инфляция точно перескочит за 100% и цены на продукты питания, лекарства и прочее минимум удвоятся... В лучшем случае.

Короче, благодаря усилиям Порошенко–Зеленского имеем не иглу, а газовую петлю на шее Украины. Которую накинула нам не Москва и Путин, а собственная жадная, коррумпированная и умственно недалекая власть

Валерий Песецкий