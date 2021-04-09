"Пора валить!" Как невинная фраза из переписки стала сигналом для избирателей

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Оригинал размещен на сайте "Капитал".

Итак, в громкий скандал угодила народный депутат от "Слуги народа" Анна Колесник. Фотограф одного из интернет-СМИ поймал момент, когда депутат переписывалась со своим знакомым "под куполом" Верховной Рады, употребив фразу "Пора валить из этой страны". К тому, же все сразу же обратили внимание, что с трибуны в этот момент выступал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Украинские СМИ прямо пишут, что фраза "Нужно валить из этой страны" стала настоящим сигналом от "слуги народа" своим избирателям. Да, бывает так, всего одна фраза не в то время и не в том месте – и всеукраинская слава. Правда, скорее это "слава" со знаком "минус". Вот так и депутат Колесник то ли вошла, то ли вляпалась в историю.

Действительно, поставьте себя на место простого украинца. И что он должен думать о политике власти под руководством Владимира Зеленского, если даже политическая элита – народный депутат, обладающий льготами, получающий многотысячную компенсацию за жилье, имеющий зарплату 35 000+ гривен и ежемесячную доплату "в конверте" в несколько тысяч долларов – призывает "валить из этой страны"?

А что должен подумать простой украинец, если депутат от партии власти, которая отвечает за все происходящее в Украине, прямо пишет "нужно ВАЛИТЬ из ЭТОЙ страны"? Простой украинец сделает вывод, что даже депутат от "Слуги народа" – т.е. представитель политической элиты – оценивает результаты политики Зеленского и "зеленых" как "ужас-ужас-ужас".

Ну а в самом деле, как можно оценивать результаты деятельности ЭТОЙ власти?

На словах Зеленский называет себя и премьер-министра Шмыгаля "мастерами спорта по борьбе с коронавирусом". А на практике Украина под властью Зеленского & Co стала последней страной Европы, где началась вакцинация. Каждый день умирает несколько сотен украинцев, но максимум, что смогли сделать "зеленые" – это купить 500 тысяч доз дешевой копии британской вакцины под названием "Ковишилд" да 215 тысяч доз китайской "Коронавак". Капля в море, если даже не брать во внимание, что это вакцины с низкой эффективностью.

А против оппозиционного политика Виктора Медведчука, который договорился о лицензии на производство вакцины и проработал вариант производить это жизненно важный препарат на украинском заводе в объеме 500-600 тысяч доз в месяц, власть развернула политические репрессии.

С другой стороны, если оценивать логику Зеленского и "слуг" с точки зрения людей, дрожащих за свои кресла, тогда все логично. Ведь так миллионы простых украинцев могут задуматься – а зачем вообще нужна такая власть, если такие глобальные вопросы решает не Зеленский & Co, а оппозиционный лидер Медведчук?

На словах "зеленые" хвастаются, какие они "профессионалы" в экономике. А на деле Национальный банк оценил падение ВВП по итогам 2020 года на уровне "минус 4%". "Зеленые" решили побить рекорд Яценюка, который на майдане кричал про "європейські стандарти життя", а, став премьером, опустил всю Украину в "экономический ад"?!

На словах Зеленский на онлайн-конференции "Украина: инвестиционная гавань во время перемен" обещал "повышение доверия со стороны инвесторов", а на практике по итогам 2020 года с инвестициями жуткий провал – "минус" 868,2 миллиона долларов. Для сравнения, в предыдущем 2019 году инвесторы вложили в экономику Украины 5,8 миллиарда долларов. Получается, даже при Порошенко было лучше? Да, при Порошенко и то было лучше!

На словах Зеленский на выборах призывал, что "нужно просто перестать стрелять", а, став властью, "зеленые" занимаются имитацией мирного процесса. Ни Минские соглашения не выполняют, ни какого-то нового реального плана по прекращению войны на Донбассе не предлагают. Пафосные обещания провести обмен пленными "всех на всех" так и остались пустыми словами.

В общем, скандал с депутатом, которая призвала "валить из этой страны" еще не раз вернется к "слугам" и Зеленскому в виде бумеранга. Ведь фактически депутат от партии власти одной строкой огласила приговор деятельности и Зеленского, Шмыгаля, и Разумкова, и правящей политической силе "Слуга народа".

Эдуард Долгачев