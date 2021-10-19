Попытка Зеленского шантажировать Россию преследованием Медведчука провалилась со старта

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Об этом пишет Евгений Василевский в своем блоге на сайте Korrespondent.net.

Президент Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил, что предлагает обменять оппозиционного лидера Виктора Медведчука на украинцев, которых содержат под стражей в России.

"Господин Медведчук – гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если бы Россия подтвердила, что у господина Медведчука есть российское гражданство (ну например, вполне возможно), то мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели возможности обмена господина Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине".

Даже не буду здесь писать, что по Конституции это невозможно. И если такие призывы – обменять гражданина Украины на кого угодно - звучат от главы государства – то это прямое нарушение Конституции Украины.

А если, по сути, то… Честно говоря, не хотелось бы верить, что из всех способов коммуникации с президентом РФ у Владимира Зеленского остался только канал ICTV. Потому что есть МИД, есть ОП, есть переговорщики, наконец. И это очень печально, потому что, если подобные предложения озвучивают на ТВ, это значит, что все остальные каналы коммуникации не работают. Но для ОП это значит публично расписаться в своем бессилии. Подсчитали – прослезились, как говорится.

Зеленский прямо признал, что никакой коммуникации нет, потому что со стороны РФ нет ни "подтверждения или хотя бы намека" в отношении репрессий против Медведчука. С другой стороны, а какой еще намек нужен Зеленскому & Co? Какой еще нужен намек, если экс-президент Дмитрий Медведев в своей статье в "Коммерсанте" прямым текстом не намекнул, а припечатал, что никто из руководства РФ никаких переговоров с Зеленским вести не будет? И что политика шантажа бесславно провалилась со старта.

Мы здесь не будем касаться ни тона, ни некоторых оборотов, которые использовал Медведев. Мы сейчас говорим по сути. А, по сути, было сказано прямо – никаких переговоров с недоговороспособными людьми. Что называется, дал понять дубиной по лбу. Но, как видим, в Офисе Зеленского этого не поняли, поэтому питают еще какие-то фантазии…

Евгений Василевский