Попытка запрета "Партии Шария" - это прямое давление на реальную оппозицию и путь к тоталитарной диктатуре

Анатолий Шарий 112.ua

Оригинал в Telegram-канале Дмитрия Васильца.

Попытка запрета "Партии Шария" - это прямое давление на реальную оппозицию и путь к тоталитарной диктатуре.

Власть может ненавидеть Анатолия Шария, но запрещать политическую партию - это просто узурпация власти и страх перед политическим оппонентом.

Надеюсь, у власти хватит благоразумия отступить и не превращать окончательно Конституцию Украины в сборник анекдотов.

Дмитрий Василец

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Отметим, Окружной административный суд г. Киева рассматривает иск Министерства юстиции Украины о запрете политической партии "Партия Шария". В украинской оппозиции уверены - это заседание имеет все шансы стать очередной демонстративной расправой власти со своими политическими противниками, вся "вина" которых заключается в отстаивании интересов украинских граждан, обличении коррупции и принципиальной критике власти.

Кроме того, столь важный и ответственный вопрос, как запрет политической партии, должен рассматривать Верховный суд Украины.

Для запрета политической партии суду должны быть предоставлены неопровержимые доказательства противоправной деятельности партии. В противном случае суд обязан отклонить иск Минюста, как это уже имело место 5 ноября 2004 года, когда Верховный суд Украины вынес решение по иску Министерства юстиции Украины о запрете другой партии ‒ Коммунистической партии Украины.