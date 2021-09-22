Покушение на Шефира похоже на сценарий хорошо срежиссированного фильма

Обстрелянная машина Сергея Шефира Facebook

Об этом пишет Виталий Журавский на своей странице в Facebook.

На советника президента Сергея Шефира совершено покушение.

Но он абсолютно не пострадал. Ни одной царапины, хоть в машину попало девять пуль от автомата Калашникова. Жив и в полном здравии.

Информация о том, что водитель якобы находится в реанимации в тяжелейшем состоянии, не соответствует действительности.

Шефир всегда с охраной. А в этот день был только с водителем.

Моя версия: это был самострел для того, чтобы продемонстрировать Зеленскому, как Шефир рискует ради него самым дорогим – жизнью.

Он, как говорят проинформированные люди, давно сидит на потоках, и глава ОП Ермак с цифрами в руках проинформировал Владимира Александровича, что его помощник крышует. И из общака деньги уплывают в неизвестном направлении.

Чтобы остаться у тела гаранта, была задумана и осуществлена эта спецоперация, автором которой, по моему мнению, и есть Шефир. Все разыграно, как в сценарии хорошо срежиссированного фильма.

Виталий Журавский