Покушение на Шефира – результат узурпации власти и беззаконной и циничной политики Зеленского

Сергей Шефир и Владимир Зеленский во время объявления результатов выборов президента Фото из открытых источников

Спустя неделю после обстрела под Киевом автомобиля первого помощника президента Зеленского Сергея Шефира следствие все еще не назвало имена ни исполнителей, ни заказчиков. Это и не удивительно, ведь никогда раньше в истории Украины не было покушения на такого высокопоставленного чиновника, как Шефир. Схема реакций попросту не была отработана, потому что при Зеленском разгул преступности в Украине вышел абсолютно на новый уровень.

Сейчас факт обстрела машины чиновника расследуют как покушение на убийство самого Шефира и его водителя, который и получил реальные ранения. Но видимых результатов расследования следствие все еще не предоставило. И на то есть свои причины.

С таким уровнем преступности, который допустила власть Зеленского, неудивительно, что среди белого дня безнаказанно может совершаться покушение на чиновника уровня Шефира. А все потому, что криминальные авторитеты, раздраконенные "санкционным списком Зеленского", будут прибегать вообще к любым видам запугивания власти, лишь бы никто не совался в их привычный уклад жизни.

Обстрелянная машина Сергея Шефира Facebook

Из этого следует, что власти Зеленского с их нездоровой погоней за трендами, осталось недолго. Но здесь они даже не смогут повторить судьбу "попередников", потому что в Россию им не сбежать, Европа их не примет, а в Украине – те же уголовные авторитеты и олигархи – будут мстить за беспредел.

В свою очередь в президентской "Слуге народа" поспешили заявить, что покушение на Шефира – это "попытка запугать" самого Зеленского, который уверенно встал на тропу "борьбы с олигархами и криминальными авторитетами". Сам президент обещал "дать сильный ответ" (кому – пока не ясно) и продолжить свой политический курс.

Во всей этой истории есть одно "но". Зеленский слишком рано понял, что если "безумие невозможно остановить – его нужно возглавить", чем, собственно, и занялся. Под мнимой борьбой с олигархами и ворами в законе – он перешел к их тотальному крышеванию. Что конечно же не понравилось ни первым, ни вторым.

Взять хотя бы один из основных воровских кланов в Украине – Днепровский, который курирует Сергей Олейник, он же криминальный авторитет Умка. Помощники Зеленского из Офиса президента в суде лично отмазывали Умку от тюрьмы. Но если президент думал, что после этого втерся в доверие к уголовным авторитетам – он глубоко ошибся.

Не менее интересный кейс с форумом "Украина 30", которые проводили для пиара работы Офиса Зеленского. В то время как президент старательно занимался "зачисткой олигархов", те самые олигархи через частные компании и спонсировали его форум-пиар-площадку.

И если Зеленский думает, что ему все еще удается держать украинцев за дураков и проворачивать свои незаурядные схемы – спешу его разочаровать. Украинцы уже доведены до отчаяния этой властью. А те, у кого в руках есть хоть какие-то рычаги давления на власть, будут всячески стараться отравлять его президентскую жизнь, лишь бы Зеленский не брал на себя слишком много.

Александр Кальченко