Покушение на Шефира – результат узурпации власти и беззаконной и циничной политики Зеленского
Спустя неделю после обстрела под Киевом автомобиля первого помощника президента Зеленского Сергея Шефира следствие все еще не назвало имена ни исполнителей, ни заказчиков. Это и не удивительно, ведь никогда раньше в истории Украины не было покушения на такого высокопоставленного чиновника, как Шефир. Схема реакций попросту не была отработана, потому что при Зеленском разгул преступности в Украине вышел абсолютно на новый уровень.
Сейчас факт обстрела машины чиновника расследуют как покушение на убийство самого Шефира и его водителя, который и получил реальные ранения. Но видимых результатов расследования следствие все еще не предоставило. И на то есть свои причины.
С таким уровнем преступности, который допустила власть Зеленского, неудивительно, что среди белого дня безнаказанно может совершаться покушение на чиновника уровня Шефира. А все потому, что криминальные авторитеты, раздраконенные "санкционным списком Зеленского", будут прибегать вообще к любым видам запугивания власти, лишь бы никто не совался в их привычный уклад жизни.
Из этого следует, что власти Зеленского с их нездоровой погоней за трендами, осталось недолго. Но здесь они даже не смогут повторить судьбу "попередников", потому что в Россию им не сбежать, Европа их не примет, а в Украине – те же уголовные авторитеты и олигархи – будут мстить за беспредел.
В свою очередь в президентской "Слуге народа" поспешили заявить, что покушение на Шефира – это "попытка запугать" самого Зеленского, который уверенно встал на тропу "борьбы с олигархами и криминальными авторитетами". Сам президент обещал "дать сильный ответ" (кому – пока не ясно) и продолжить свой политический курс.
Во всей этой истории есть одно "но". Зеленский слишком рано понял, что если "безумие невозможно остановить – его нужно возглавить", чем, собственно, и занялся. Под мнимой борьбой с олигархами и ворами в законе – он перешел к их тотальному крышеванию. Что конечно же не понравилось ни первым, ни вторым.
Взять хотя бы один из основных воровских кланов в Украине – Днепровский, который курирует Сергей Олейник, он же криминальный авторитет Умка. Помощники Зеленского из Офиса президента в суде лично отмазывали Умку от тюрьмы. Но если президент думал, что после этого втерся в доверие к уголовным авторитетам – он глубоко ошибся.
Не менее интересный кейс с форумом "Украина 30", которые проводили для пиара работы Офиса Зеленского. В то время как президент старательно занимался "зачисткой олигархов", те самые олигархи через частные компании и спонсировали его форум-пиар-площадку.
И если Зеленский думает, что ему все еще удается держать украинцев за дураков и проворачивать свои незаурядные схемы – спешу его разочаровать. Украинцы уже доведены до отчаяния этой властью. А те, у кого в руках есть хоть какие-то рычаги давления на власть, будут всячески стараться отравлять его президентскую жизнь, лишь бы Зеленский не брал на себя слишком много.
Александр Кальченко