Пока Зеленский угрожает Путину силой армии, Медведчук пытается уберечь Украину от войны с Россией

Президент России Владимир Путин и председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук ТАСС

Оригинал - на сайте Skeptic.

Если Зеленский думает, что он будет с позиции мнимой силы диктовать Путину условия, он глубоко ошибается. Кто-то увидел в словах Зеленского желание напрямую вести переговоры с российским лидером по Донбассу, но, кажется, после такого "приглашения" Путин точно на него не откликнется. Да и в целом – украинская власть, кроме слов, никаких конкретных шагов для улучшения отношений с РФ не делает. Наоборот, под домашний арест по сфабрикованным делам отправили единственного человека, способного договариваться с Россией, - Виктора Медведчука.

И пока Зеленский нагнетает обстановку, заявляя о войне с Россией, Медведчук даже под домашним арестом пытается улучшить отношения между странами. Сегодня, к примеру, он поздравил правящую партию "Единая Россия" с 20-летним юбилеем. И сказал очень важную вещь: "Сотрудничество "Оппозиционной платформы - За жизнь" и "Единой России" - это фундамент, который сохраняет узы между нашими народами… Мы продолжаем поддерживать наши отношения и объяснять людям пагубность политики (русофобии украинских властей), мы добиваемся нормализации отношений Украины и РФ, восстановления экономического сотрудничества между нашими странами. Такое сотрудничество не только необходимо и взаимовыгодно, но это еще и основано на наших долголетних связях".

А ведь действительно, взаимовыгодное экономическое сотрудничество – это важнейший залог нормальных отношений между странами. Особенно это нужно Украине, которую раздирает экономический кризис.

У Медведчука богатый опыт успешных переговоров с Россией. Это и договоренности по возобновлению прямых закупок газа со скидкой, и по производству вакцины от коронавируса в Украине, и по отмене российских санкций против украинских предприятий, и много других. Кроме того, Медведчук – это ключ к мирным договоренностям с ОРДЛО и шанс на прекращение войны. И если бы Зеленский реально хотел этого добиться, он бы привлек Медведчука к этому процессу. Но мы видим, что для Зеленского главное – личная власть, а потому оппозиционер Медведчук под домашним арестом по сфабрикованным делам.

Зеленскому стоит внимательней слушать, что говорят в России. А там уже говорят прямо – отпустите Медведчука, прекратите травлю оппозиции, уберите агрессивную и воинственную риторику. Вчера Путин впервые сказал про "ЛДНР", что они "пока не признаны". То есть, могут быть признаны РФ. Это очередной сигнал, опасный сигнал. Призыв Зеленского к благоразумию.

А украинцам стоит определиться – нам выгоднее война с Россией или прагматичные отношения с соседом. Если второе, то Зеленского пора менять на Медведчука.

Кирилл Ковальчук