Пока Медведчук освобождает людей из плена - Зеленский продает свои сериалы в Россию и разрешает олигархам наживаться на украинцах

Президент Украины Владимир Зеленский УП

Лидер оппозиции Виктор Медведчук, несмотря на все репрессии, которые устроил ему действующий режим в лице президента Владимира Зеленского, продолжает работать на благо нации, занимаясь, в том числе, и освобождением наших сограждан из тюрем ОРДЛО. А Зеленский, за последний год, может лишь похвастаться удачной продажей сериала "Папик" в Россию, и молчаливой поддержкой олигархов - Ахметова, Коломойского, Пинчука, а также ряда других, которые продолжают зарабатывать миллиарды на простых украинцах.

Посудите сами: именно эти люди находятся на первых местах в рейтингах самых богатых украинцев. И за последний год, несмотря на пандемию коронавируса, тотальные локдауны, они разбогатели еще больше. То есть, народ обнищал до страшных масштабов, безработица просто зашкаливает, а кучка бизнесменов, которые вхожи в высокие кабинеты Офиса президента - стали еще богаче. И ни президента, ни олигархов не волнует общая беда людей, как тех, кто находится в Украине, так и тех, кто до сих пор томятся в застенках ОРДЛО.

Судьба этих людей волнует только Медведчука, за которым стоит весь мир и украинцы, а против - только нынешняя власть. Напомню, что именно благодаря ему вернулись домой к семьям тысячи наших сограждан! Еще четверо украинок могли бы наконец-то выйти на свободу еще в январе этого года, если бы процесс их освобождения не был застопорен нынешней властью. Причем Медведчуку удалось договориться об одностороннем обмене! Кому еще из нынешней или прошлой власти это удавалось? Никому.

Конечно же власть дико раздражает тот факт, что народная любовь и уважение к Медведчуку, растут с каждым днем. И поэтому чиновники делают все, чтобы опорочить честное имя оппозиционного политика. Но я уверен, что никакие "пленки" и "громкие разоблачения", которые в реальности не стоят и выеденного яйца, им не помогут. Ведь все видят, кто реально заботится об интересах людей, а кто просто наживается на нашей стране.

Александр Кальченко

Оригинал - на сайте newsoneua.tv.