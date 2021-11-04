Поделили людей на сорта, или Как государство нарушает ваши права

Митинг "антивакцинаторов" под Верховной Радой Эспрессо

Политика украинских властей по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 приведет к еще большей катастрофе. И вот почему.

Об этом пишет Максим Яли на своей странице в Facebook.

Разделяй - властвуй. О преступных просчетах власти в борьбе с эпидемией коронавируса

С моей точки зрения, решение властей ограничить права тех граждан, кто уже переболел ковидом (по моей репрезентативной выборке таковых минимум 40%), дав им отсрочку от принудительной вакцинации на полгода и увеличить действие аусвайса для вакцинированных до года является не только аморальным, но и преступным.

В ЕС, к примеру, права переболевших и вакцинированных равны. Сертификат действует полгода. Связано это с тем, что спустя полгода после вакцинации количество антител в организме уменьшается и "защита " от вируса снижается, а риск вновь заболеть увеличивается.

Я даже не буду углубляться в тему дискредитации природного иммунитета, полученного естественным путем. Оставлю это медикам.

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Проблемы совсем в другом. Судя по ленте ФБ, значительная часть тех, кто уже вакцинировался начинают чувствовать себя едва не сверхлюдьми, будучи уверенными, что теперь вирус им не угрожает и они не могут являться источниками заражения. Что в корне не соответствует реалиям.

Лучшим наглядным подтверждением является Савик Шустер, который после 4-х!!! прививок с начала года сейчас находится на самоизоляции в Италии после того, как получил позитивный тест в аэропорту. Он, естественно, и не подозревал, что заражён и является носителем вируса.

То есть, свойство вакцин снижать риски попасть в реанимацию и умереть имеет обратную сторону медали. Люди, которые вакцинированы, будучи уверены в своей безопасности, зачастую не обращают внимание на симптомы и списывают все на простую простуду. А могут их даже не иметь, как Шустер. При этом они имеют право не тестироваться, в отличие от невакцинированных, и автоматически могут стать источниками распространения вируса.

Сейчас, чтобы избежать увольнения и ограничения своих прав, люди кинулись вакцинироваться. В основном это те, которые не входят в группы риска или же те, кто изначально не хотел вакцинироваться и тянул до последнего. Иными словами, вакцинирован по принуждению.

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Как вы думаете, пойдут они добровольно вакцинироваться через полгода, когда эффективность вакцины резко снизится?

Я очень в этом сомневаюсь. Но через полгода, когда весной наверняка начнётся очередная волна заболеваемости (это уже тренд весна -осень), они будут размахивать своими сертификатами и кричать о нарушении своих прав.

Хотя сейчас, в лучшем случае, молчат. А особо буйные не скупятся на оскорбления и призывают к ограничению прав на медобслуживание невакцинироваеных.

Но уже в следующем году мы, как мне кажется, станем свидетелями совсем другой статистики, когда количество вакцинированных в реанимации резко увеличится. И сейчас те, кто считает себя сверхлюдьми и небожителями, могут оказаться в реанимации. Чего я, естественно, ни в коем случае им не желаю.

Вполне допускаю, что существенную часть из них могут составлять те, кто вакцинировался самой модной вакциной, которая требует при транспортировке и хранении очень серьёзного температурного режима и специальных холодильников. Вот мне очень трудно, если честно, в это поверить. Особенно в сёлах и глубинке. Кто-нибудь вообще контролирует этот процесс?

А виновата в этом будет власть, которая вместо того, чтобы проводить качественную разъяснительную работу и кампанию по вакцинации в первую очередь групп риска, сперва всех запугивала, а затем, когда эта тактика перестала приносить плоды, приняла еще худшее и аморальное решение - тотальное принуждение под угрозой лишения работы пока ещё отдельных групп населения, и тотального ограничения прав невакцинированных и переболевших. Что вызывает обратную реакцию и внутреннее неприятие даже у тех, кто смирился и от безысходности пошёл прививаться.

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Власть сейчас сегментирует общество на три основные группы: вакцинированные, невакцинированные и переболевшие. Две из них частично или в большей мере ограничиваются в своих правах.

При том, что уже достоверно известно, что и вакцинированные могут быть источником распространения вируса.

Итогом таких непродуманных и непоследовательных действий может стать ещё больший рост заболеваемости и смертности через год, в следующую волну коронавируса, который к тому времени сможет стать ещё агрессивнее и более заразным.

Разделяй, властвуй! Этот принцип, сформулированный Макиавелли сотни лет назад, в условиях тотальной диджитализации и усиливающегося цифрового контроля заиграл совсем другими красками...

Но плоды подобной преступной политики будут пожинать абсолютно все, независимо от того, ваксер ты или антиваксер.

ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ ОСТАВАТЬСЯ ЛЮДЬМИ И НЕ ВЕШАТЬ ЯРЛЫКИ НА ТЕХ, КТО ИМЕЕТ ИНУЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ!

Максим Яли