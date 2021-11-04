home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Поделили людей на сорта, или Как государство нарушает ваши права

Максим Яли
Максим Яли

Политолог

Митинг "антивакцинаторов" под Верховной Радой Эспрессо

Политика украинских властей по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 приведет к еще большей катастрофе. И вот почему.

Об этом пишет Максим Яли на своей странице в Facebook.

Разделяй - властвуй. О преступных просчетах власти в борьбе с эпидемией коронавируса

С моей точки зрения, решение властей ограничить права тех граждан, кто уже переболел ковидом (по моей репрезентативной выборке таковых минимум 40%), дав им отсрочку от принудительной вакцинации на полгода и увеличить действие аусвайса для вакцинированных до года является не только аморальным, но и преступным.

В ЕС, к примеру, права переболевших и вакцинированных равны. Сертификат действует полгода. Связано это с тем, что спустя полгода после вакцинации количество антител в организме уменьшается и "защита " от вируса снижается, а риск вновь заболеть увеличивается.

Я даже не буду углубляться в тему дискредитации природного иммунитета, полученного естественным путем. Оставлю это медикам.

Новости по теме: Третья доза вакцины от COVID-19: Если делать, то когда и чем?

Проблемы совсем в другом. Судя по ленте ФБ, значительная часть тех, кто уже вакцинировался начинают чувствовать себя едва не сверхлюдьми, будучи уверенными, что теперь вирус им не угрожает и они не могут являться источниками заражения. Что в корне не соответствует реалиям.

Лучшим наглядным подтверждением является Савик Шустер, который после 4-х!!! прививок с начала года сейчас находится на самоизоляции в Италии после того, как получил позитивный тест в аэропорту. Он, естественно, и не подозревал, что заражён и является носителем вируса.

То есть, свойство вакцин снижать риски попасть в реанимацию и умереть имеет обратную сторону медали. Люди, которые вакцинированы, будучи уверены в своей безопасности, зачастую не обращают внимание на симптомы и списывают все на простую простуду. А могут их даже не иметь, как Шустер. При этом они имеют право не тестироваться, в отличие от невакцинированных, и автоматически могут стать источниками распространения вируса.

Сейчас, чтобы избежать увольнения и ограничения своих прав, люди кинулись вакцинироваться. В основном это те, которые не входят в группы риска или же те, кто изначально не хотел вакцинироваться и тянул до последнего. Иными словами, вакцинирован по принуждению.

Новости по теме: Пандемия COVID-19 в Украине: Кого будут вакцинировать принудительно?

Как вы думаете, пойдут они добровольно вакцинироваться через полгода, когда эффективность вакцины резко снизится?

Я очень в этом сомневаюсь. Но через полгода, когда весной наверняка начнётся очередная волна заболеваемости (это уже тренд весна -осень), они будут размахивать своими сертификатами и кричать о нарушении своих прав.

Хотя сейчас, в лучшем случае, молчат. А особо буйные не скупятся на оскорбления и призывают к ограничению прав на медобслуживание невакцинироваеных.

Но уже в следующем году мы, как мне кажется, станем свидетелями совсем другой статистики, когда количество вакцинированных в реанимации резко увеличится. И сейчас те, кто считает себя сверхлюдьми и небожителями, могут оказаться в реанимации. Чего я, естественно, ни в коем случае им не желаю.

Вполне допускаю, что существенную часть из них могут составлять те, кто вакцинировался самой модной вакциной, которая требует при транспортировке и хранении очень серьёзного температурного режима и специальных холодильников. Вот мне очень трудно, если честно, в это поверить. Особенно в сёлах и глубинке. Кто-нибудь вообще контролирует этот процесс?

А виновата в этом будет власть, которая вместо того, чтобы проводить качественную разъяснительную работу и кампанию по вакцинации в первую очередь групп риска, сперва всех запугивала, а затем, когда эта тактика перестала приносить плоды, приняла еще худшее и аморальное решение - тотальное принуждение под угрозой лишения работы пока ещё отдельных групп населения, и тотального ограничения прав невакцинированных и переболевших. Что вызывает обратную реакцию и внутреннее неприятие даже у тех, кто смирился и от безысходности пошёл прививаться.

Новости по теме: Возможна ли дисциплинарная ответственность за отказ от вакцинации?

Власть сейчас сегментирует общество на три основные группы: вакцинированные, невакцинированные и переболевшие. Две из них частично или в большей мере ограничиваются в своих правах.

При том, что уже достоверно известно, что и вакцинированные могут быть источником распространения вируса.

Итогом таких непродуманных и непоследовательных действий может стать ещё больший рост заболеваемости и смертности через год, в следующую волну коронавируса, который к тому времени сможет стать ещё агрессивнее и более заразным.

Разделяй, властвуй! Этот принцип, сформулированный Макиавелли сотни лет назад, в условиях тотальной диджитализации и усиливающегося цифрового контроля заиграл совсем другими красками...

Но плоды подобной преступной политики будут пожинать абсолютно все, независимо от того, ваксер ты или антиваксер.

ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ ОСТАВАТЬСЯ ЛЮДЬМИ И НЕ ВЕШАТЬ ЯРЛЫКИ НА ТЕХ, КТО ИМЕЕТ ИНУЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ!

Максим Яли

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

Редакция не несет ответственности за мнение, которое авторы высказывают в блогах на страницах ZIKUA.TV

Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

читайте также

На Закарпатье возросло количество больных детей полиомиелитом Полиция опечатала кабинеты чиновников Закарпатского облсовета На Закарпатье полиция открыла уголовное дело из-за беременности 11-летней девочки На Закарпатье разоблачили схему по получению COVID-сертификатов без прививки

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект