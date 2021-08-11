Почему Украина утопает в коррупции, или Как власть вьет паутину беззакония и воровства

Любая инициатива власти, всегда приводит к коррупции Фото из открытых источников

Все государственные органы, министерства и ведомства Украины являются инкубаторами коррупции. Но почему так получается, что наше государство может генерировать только коррупцию и не в состоянии создать ничего полезного для общества?

Об этом пишет Андрей Головачев на своей странице в Facebook.

Почему Украина утопает в коррупции?

Трагикомический персонаж, подвизавшийся в Украине, Михаил Саакашвили, на днях заявил, что органы власти, ответственные за проверку знания чиновниками государственного языка и выдачу сертификатов, безбожно берут взятки.

У меня лично совершенно нет никаких сомнений, что Саакашвили говорит абсолютную правду. Берут. И не просто берут, а создают условия для того чтобы давали.

Любой мыслящий человек, наверное, уже давно обратил внимание, что любая инициатива властей, всегда приводит к коррупции.

Создали Министерство ветеранов - оно тут же начало выдавать справки за взятки;

обязали сдавать экзамены на знание гос. языка - тут же появился рынок черных сертификатов;

ввели COVID-паспорта - тут же появились услуги на получение этих паспорта без вакцинации;

Минюсту поручили бороться с рейдерством - оно погрязло само в рейдерстве;

Минсоцполитики получило право выдавать РАЗРЕШЕНИЯ на субсидии - появился рынок разрешений на субсидии;

Академия наук торгует диссертациями;

при Минобороны - действуют черные рынки для желающих поступить без экзаменов;

МВД получает право делать техосмотр - тут же появляется черный рынок для желающих обойти его;

не хочешь служить в армии - есть прейскурант цена за отмазку от армии. Его емкость оценивают в 1 млрд дол в год.

Перечислять можно бесконечно. В стране существуют сотни и сотни черных рынков услуг, которые позволяют за деньги легко обходить все регулирующие нормы, которые устанавливает государство. Но не это главное. Главное то, что все черные рынки созданы... самими государственными учреждениями.

Другими словами, когда какое-нибудь министерство или ведомство водит какую то обязательную норму, то оно тут же создает и черный рынок для обхода этой нормы. Поэтому чем больше в стране различных министерств и ведомств, чем больше они вводят различных регулирующих норм, тем больше в стране уровень коррупции. А так как наша Верховная Рада постоянно принимает какие-то законы, которые вводят все новые и новые обязательные нормы, а Минюст ежедневно регистрирует различные ведомственные инструкции, которые совершенно невозможно выполнить, то уровень коррупции в стране нарастает просто как снежный ком.

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Бороться с этим нарастающим уровнем коррупции с помощью правоохранительных органов просто наивно, потому что в самих силовых и судебных структурах действуют точно такие же тенденции.

Короче, все наши государственные органы, все министерства и ведомства являются инкубаторами коррупции.

Но почему так получается, что наше государство может генерировать ТОЛЬКО коррупцию и не в состоянии создать ничего ПОЛЕЗНОГО для общества?

Почему наше государство не может ничего сделать с улучшением обороноспособности страны, здравоохранения, образования, науки, инфраструктуры и т.п.?

Почему за все, за что бы не взялось наше государство, обязательно обрастает коррупцией и только ухудшает положение дел и накладывает на граждан все больший и больший коррупционный налог. Ведь вся коррупция все равно так или иначе будет перенесена на плечи граждан!

Почем налоги все время растут, а экономическое положение только ухудшается?

Ответ столь же простой, сколь неочевидный и крайне неприятный.

Потому то природа нашей власти и, как следствие, природа нашего государства КРИМИНАЛЬНАЯ. А криминальное государство может продуцировать только коррупцию в принципе. Это важно понять. А кто не может понять, то надо просто запомнить: криминальное государство не может ничего создавать, кроме коррупции.

Но в чем смысл криминального государства?

После распада СССР и обретения Украиной независимости, 30 -летие которой Зеленский скоро будет отмечать пышными и дорогостоящими перфомансами, в стране установился режим, который по научному называется патримониальным государством. Суть его сводиться к тому, что у власти находится группа людей, которые используют политическую власть для извлечения личной выгоды. По-простому такое государство можно назвать клептократическим или даже еще понятнее - криминальным.

Клептократическая власть держится на построении, так называемой, вертикали власти. Сущность вертикали власти заключается в том, что вышестоящие и нижестоящие уровни иерархии находятся в отношениях обмена различными благами и услугами.

Например, президент назначает губернатора на область и отдает ему ее на грабеж. В ответ губернатор обязан обеспечить другую услугу - например, победу на выборах. Губернатор расставляет людей на районы и также обменивается с ними взаимовыгодными услугами.

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Это простенькие примеры. В жизни обмены услугами внутри вертикали власти происходят масштабнее и изощрение. Подобные вертикали власти действуют во всех министерствах, ведомствах, во всех административных центрах, во всех судах и, самое главное, во всех силовых ведомствах. Везде, куда смогла добраться вертикаль власти. Подавляющая часть депутатского корпуса с радостью вписывается в действующую вертикаль, а силовые структуры являются ее несущей конструкцией и одними из главных выгодоприобретателей.

Вертикаль власти предназначена для извлечения ренты на всех ее уровнях. Других целей у нее нет. Извлечение выгоды - это конечная цель и внутреннее содержание всей властной вертикали в Украине. В нее допускаются только люди с такими целями и других туда просто не пустят. Таковы правила игры, и туда могут вписаться только люди с криминальным сознанием и извращенной нравственностью.

В Украине в вертикали власти включены сотни тысяч людей и вокруг них кормиться еще 3-4 млн обслуги.

Прочность вертикали полностью зависит от того, как хорошо работает механизм обмена услугами внутри нее, насколько он сбалансирован и взаимовыгоден.

Вопрос, однако, заключается в следующем: можно ли вообще реформировать такое клептократическое государство? Если можно, то при каких условиях? Как преодолеть сопротивление вертикали власти?

К сожалению, надо честно сказать, что, если общество уже попала в клептократию и ее опутала вертикаль власти, то шансов у нее вырваться из ее паутины очень немного. Иногда этих шансов даже нет, как, например, во многих африканских странах, которые просто обречены на бесконечный ужас бытия и сотнями тысяч потянулись в Европу.

Сразу оговоримся, что нет никаких шансов преодолеть сопротивление чисто демократическим путем, через выборы, через создание парламентской коалиции, через написание новых законов, различных программ реформирования, через выполнение программ от МВФ и т.д. Поэтому те, кто возлагают надежды на выборы, должны сразу выбросить эти наивные мысли из головы. Такие рыхлые образования, как парламент или коалиция, которые разрывают внутренние противоречия, будут бессильны перед сплоченной вертикалью власти, обладающей деньгами, силой, связями и властью. И опыт правления Порошенко и Зеленского еще раз убедительно это доказал.

Запад также оказался совершенно бессильными сломать украинскую клептоманию.

Вертикаль власти Порошенко, а затем и вертикаль Зеленского, которую эффективно выстроил Ермак, смогла эффективно противостоять огромному давлению Запада: она быстро извратила все антикоррупционные органы, созданные по требованию Запада и вписала их в свою вертикаль власти. Коррупционная нагрузка на общество только возросла.

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Парадоксально, но усилия Запада не только ничего не улучшили в системе власти на Украине, но, возможно, довели ситуацию до абсурда, потому что Запад сотрудничает с воровской властью и как бы легитимизировал ее в глазах украинского общества. Разве может общество поднять руку на власть, с которой сотрудничает МВФ, ЕС, США? Смешно, не правда ли?! Вольно или невольно, но Запад законсервировал ситуацию в Украине и сделал радикальные изменения почти невозможными.

Реально вертикаль власти можно разрушить только революционным путем, но при условии, что к власти придут люди обладающие другим, не криминальным, типом сознания. Эти люди должны предложить другой тип отношений между государством и обществом, основанный на праве, разделении властей, равенстве всех перед законом и т.д. Другими словами, в Украине должна произойти социальная революция , которая должна привести к власти принципиально иной тип элиты, обладающей принципиально иной нравственностью.

Но разве оба Майдана в Украине не были такими революциями? Увы, нет.

Наши майданы, по своей природе, не были демократическими революциями, как многие, в том числе и на Западе, ошибочно полагали. Они были национальными революциями, направленными на получение независимости от влияния России. К сожалению запрос на действительно демократические ценности в украинском обществе еще не сформировался, поэтому как только Майдан сваливал условно говоря "пророссийское" правительство и приводил к власти условно говоря "прозападную" власть, общество сразу же успокаивалось. И система оставалась неизменной. "Прозападная" власть быстро создавала свою вертикаль власти и продолжала извлекать коррупционную ренту из общества. Поэтому когда Запад дает такой власти кредиты на реформы и требует от такой власти борьбы с коррупцией, он выглядит, мягко говоря, наивным. А когда общество ожидает демократических реформ от такой власти, оно выглядит откровенно глупым.

Но может ли когда-нибудь в Украине произойти именно демократическая революция, которая изменит нынешний тип государственности?

Теоретически может, но практических шансов почти нет, потому что Украина зациклилась на национальных, а не на демократических проблемах. Более того, любая власть в Украине, силовики и бюрократия прекрасно осознали, что единственный путь сохранить нынешний клептократический тип государства - это постоянное разыгрывание национально-патриотической карты. А общество, которое этнически неоднородно, довольно легко ведется на эти "религиозно -гуманитарные разводы". А те, кто поумнее, обладают волей и чувством ответственности за будущее своих детей, просто покидают страну.

Но что же будет, если Украина зациклится и утонет в своих национально-гуманитарных вопросах и демократическая революция в Украине так и не произойдет? Ответ, думаю, очевиден.

Как отметил известный экономист Бранко Миланович из City University of New York: "При нынешних темпах роста Украине потребуется 50-60 лет - и дольше, чтобы вернуться к доходам времен падения коммунизма". Но у Украины уже нет столько времени, потому что воровское государство поедает экономику и других темпов роста не будет. Точнее вообще не будет роста.

Андрей Головачев