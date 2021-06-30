Почему русские не могут быть коренным народом в Украине? Могут, просто Кулеба не знает международного права

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

Об этом пишет Олег Бабанин на своей странице в Facebook.

Кулеба ответил Путину.

Сначала цитата.

"Украинцы и россияне - два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за провал между украинцами и русскими несет Владимир Путин, развязавший агрессию", - написал Кулеба в своем микроблоге в Тwitter.

Почему русские не могут быть коренным народом в Украине?

По мнению Кулебы - не могут, потому что коренными народами являются крымчаки, крымские татары, караимы - короче те народы, которые компактно проживают в отдельных регионах Украины. И больше нигде.

А у "россиян" или "русских" - в переводе с украинского не очень понятно, что имел ввиду Кулеба - есть свое государство. Россия.

Кулеба пытается представить коренной народ как группу, проживающую на территории одного государства - Украины, что является ложью.

В Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов (принята резолюцией 61/295 Генеральной Ассамблеи от 13 сентября 2007 года) есть статья 36:

1. Коренные народы, в частности те народы, которые разделены международными границами, имеют право поддерживать и развивать контакты, отношения и сотрудничество, в том числе в связи с деятельностью духовной, культурной, политической, экономической и социальной направленности, с теми, кто входит в их состав, а также с другими народами через границы.

2. Государства, в консультации и сотрудничестве с коренными народами, принимают действенные меры по облегчению использования этого права и обеспечению его осуществления.

Очевидно, что ООН под коренным имеет ввиду народ, который может проживать на территории нескольких государств. Что полностью противоречит уютному домашнему маразму украинской власти.

Но куда интереснее другое. Министр иностранных дел Украины сказал, говоря о русских гражданах Украины, что их права защищены Конституцией, и у них есть свое государство. Очевидно, что имеется ввиду Россия.

А для русских граждан Украина - выходит уже не их государство, и его у них больше нет. Официально, согласно заявлению главы украинского МИДа.

Олег Бабанин