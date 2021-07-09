Почему Банковая делает реверансы в сторону Китая и при чем здесь встреча Зеленского с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский Gleb Garanich/Reuters

В отношениях Украины и Китая неожиданно наметилось потепление

В команде президента Владимира Зеленского заговорили об углублении сотрудничества с Пекином и даже о заимствовании управленческого опыта Коммунистической партии Китая (КПК) – правящей силы в Поднебесной.

Об этом пишет "Страна.ua".

Как будто и не было сорванной покупки Китаем стратегического предприятия "Мотор Сич" в Запорожье, когда Киев пошел на поводу у США, увидевших в сделке угрозу своим интересам.

Почему у Зеленского начали делать реверансы в сторону Китая, и надолго ли этот тренд, учитывая завязанность послемайданной Украины на Вашингтон, разбиралась "Страна".

Равнение на Компартию

Мосты "Большой стройки" довели команду Зеленского до мостов в геополитике. Киев делает новую попытку сблизиться с Пекином, где, похоже, готовы идти навстречу.

Подтверждений этому уже много. Вот самые знаковые.

30 июня министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр коммерции Китая Ван Веньтао подписали межправительственное соглашение о реализации совместных проектов в сфере инфраструктуры. Согласно документу, Украина может получить на льготных условиях китайские кредиты на большое инфраструктурное строительство. В официальном сообщении украинского министерства Киев и Пекин названы "стратегическими партнерами", желающими углубить торгово-экономическое сотрудничество, которое "отвечает общим интересам двух стран".

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Китайцы осыпают комплиментами любимое детище Зеленского "Большую стройку" и самого Зе.

"У вашего президента есть программа "Большая стройка". Это говорит о том, что ваш президент – хороший президент. Он хочет сделать лучше для своего народа. Китай хочет внести свой вклад в развитие инфраструктуры в Украине", – заявил посол Китая в Украине Фань Сяньжун на пресс-конференции в Киеве незадолго до подписания соглашения между странами.

В ответ партия "Слуга народа" (СН) расхваливает Коммунистическую партию Китая.

Как сообщает государственное информационное агентство КНР "Синьхуа", глава парламентской фракции СН и глава ее политсовета Давид Арахамия заявил в интервью китайским СМИ, что Китай является для Украины "примером и стратегическим партнером в модернизации страны", а его политсила намерена перенимать опыт КПК "в управлении экономикой и построении государства".

Арахамия поздравил руководящую Китаем партию с 100-летием со дня ее основания и "всех китайцев с этим знаменательным событием".

Глава фракции СН заявил, что принципы его партии и КПК "во многом совпадают", поскольку "их девизом является служение народу". И построение разветвленной сети в стране по типу Компартии Китая "непременно" нужно перенять и "слугам народам".

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По его словам, официальный Киев "высоко ценит возможность участвовать в китайской инициативе "Пояс и путь", усиливающей транзитный потенциал Украины, и видит большие перспективы в сотрудничестве с КНР в образовании, туризме и культуре".

"Синьхуа" отдельно отметило, что именно Арахамия, прочитав книгу главы КНР "Си Цзиньпин о государственном управлении", посодействовал появлению ее украиноязычного издания, которую напечатало на китайские деньги издательство "Фолио".

Презентация книги в Киеве прошла с помпой. Достаточно сказать, что с украинской стороны на ней присутствовали помимо Арахамии глава фракции "Батькивщины" Юлия Тимошенко, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, министр Кабинета министров Олег Немчинов, кстати, зачитавший приветствие главы правительства, заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, народный депутат Вадим Новинский (внефракционный).

Такое представительство власти на мероприятии не тянет на дань вежливости.

"Это выглядит как желание понравиться китайцам, укрепить очевидное сближение стран", – комментирует политолог Анатолий Октисюк "Стране".

Презентация книги Си Цзинпина в Киеве прошла с помпой ua.china-embassy.org

Между "порохоботами" и прагматиками

А ведь еще недавно Киев и Пекин стояли на пороге серьезного дипломатического конфликта и, возможно, гораздо больших осложнений.

Виной тому сорванная сделка по украинскому производителю авиадвигателей и газотурбинных установок "Мотор Сич". Правительство Украины заблокировало переход предприятия под контроль китайских инвесторов, наложив на них санкции, а акции завода арестовав и передав в управление госагентству АРМА. При это СНБО приняло решение о начале национализации предприятия. По многим признакам понятно, что решающим фактором было серьезное давление Вашингтона, который не хотел, чтобы китайцы получили технологии "Мотор Сичи", необходимые им для собственного авиастроения. Этот случай теперь будет предметом разбирательства в международном арбитраже, куда обратилась китайская сторона.

В принципе эта история не показалась чем-то необычным. США активно строят альянс против Китая и продвигают антикитайскую повестку по всему миру. Зависимая от Вашингтона украинская власть не могла поступить иначе.

Хотя риторика Зе-команды не была откровенно антикитайской, как у американцев, ее разница с сегодняшними заявлениями очевидна.

И показательно, что команда Зеленского сразу подверглась по этому поводу злой критике со стороны прозападных кругов – от откровенных националистов и сторонников экс-президента Петра Порошенко – "порохоботов" – до либералов и "соросят", составляющих лобби Демократической партии США в Украине.

"Мы же понимаем, что Китай – это одна из ключевых угроз либеральному демократическому миру? В ЕС и в США Китай воспринимают большей угрозой, чем Россию. Мы заигрываем с Китаем, чтобы что?" – задается вопросами исполнительный директор грантового Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк на своей странице в Фейсбуке.

Во фракции СН отвечают, что Киев выстраивает с Пекином "прагматичные отношения".

"Любой народный депутат Украины хотел бы для нашей страны отношений на основе взаимной выгоды, прагматизма с таким экономически мощным государством как Китай. Сотрудничество с ним безусловно в интересах Украины", – комментирует "Стране" народный депутат Максим Бужанский (СН), который входит в парламентскую группу дружбы с КНР.

Стоит добавить, что на фоне потока прокитайских заявлений власть предержащих потерялся украинский МИД, чьё молчание может быть неслучайно.

Внешнеполитическое ведомство славится своей заидеологизированностью и прозападностью и предпочитает молчать, чем идти против своих взглядов. В Китае все еще нет нашего посла, хотя в этом МИД, возможно, и не виноват, так как послов назначает президент. Его имя в свете перемен в отношениях – отдельная интрига.

Наконец, на Запад произвел сильное впечатление отзыв подписи Украины из-под документа, предложенного Канадой на Совете по правам человека в Женеве. В нем 44 государства требовали немедленного допуска независимых наблюдателей в китайскую провинцию Синьцзян с целью проверки информации о нарушении прав уйгуров. Украина сначала подписала документ, а затем отозвала свою подпись.

В конце июня в западных СМИ со ссылкой на источники среди дипломатов появились сообщения, что Киев сделал это под давлением Пекина, который якобы угрожал остановить поставки вакцины от коронавируса. Украина это никак не комментировала, а в КНР категорически опровергли факт шантажа. Отметим, что доказательств последнего действительно не имеется. И в русле новой политики Зеленского в отношении Китая Украина могла пойти на этот шаг и без всякого давления. Так сказать, "навстречу китайским инвестициям".

Китайский сценарий для Украины

Какими соображениями руководствуется Зе в нынешней политике по отношению к Пекину?

Наиболее очевидны экономические мотивы. Миллиарды китайских инвестиций на "Большую стройку", безусловно, очень весомый аргумент для всей Зе-команды, которая активно осваивает средства на инфраструктурных проектах.

Кроме того, Китай сейчас крупнейший покупатель украинского продовольствия, а также железной руды. Неслучайно на презентации украиноязычной версии книги Си Цзиньпиня присутствовал нардеп Вадим Новинский – бизнес-партнер Рината Ахметова по компании "Метинвест" (ей принадлежат большинство месторождений железной руды в Украине).

Но не исключено, что есть и политические мотивы.

Политолог Анатолий Октисюк считает, что Офису президента не нравится давление США на Киев в вопросе прозападных реформ, которое резко усилилось перед будущим визитом Зеленского в Вашингтон (подробнее об этом можно прочитать здесь). По его мнению, команда Зеленского видит в развитии отношений с Китаем своеобразный противовес коллективному Западу.

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"Зеленые" (то есть СН, – ред.) начали торговаться накануне визита Зеленского в США. Мол, если вы в Вашингтоне будете нас прессинговать, есть Китай, который уже и так наш торговый партнер №1", – полагает эксперт.

Как считает политолог Руслан Бортник, Китай вполне может перебить западные кредиты своими, привлекательность которых в том, что Пекин не выдвигает политических требований.

"Запад привязывает к своим кредитам условия, в том числе неосуществимые для команды Зеленского. Китай действует по-другому. Заявления Арахамии, пересказанные "Синьхуа", можно считать эдаким легким шантажом: мол, если будете на нас давить в плане реформ, не давать четких перспектив с НАТО и ЕС, есть Пекин, Стамбул, которые предлагают тоже привлекательные варианты сотрудничества", – комментирует Бортник.

Экономическое влияние Китая в какой-то момент действительно может перерасти в политическое. "ОП, правительство, набор парламентских сил, а также силовые ведомства сейчас находятся под западным влиянием. Но политика со временем может подчиниться экономике. И тогда влияние Китая на Украину может стать определяющим", – полагает Бортник.

Возможно, на это надеется Пекин, в силу традиций планирующий на десятилетия, а то и больше вперед. В Киеве же привыкли руководствоваться сиюминутными интересами. И вполне могут опять охладеть к Китаю.

"Все зависит от того, как пройдет визит Зеленского в США. Если результаты устроят Зе, или на реверансы в сторону Пекина будет жесткий ответ США, политический флирт с Пекином закончится. Хотя в плане экономики, думаю, сближение продолжится", – полагает политолог Октисюк.

Денис Рафальский