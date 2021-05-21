Планы и перспективы Зеленского. Что происходит на самом деле

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Зеленский хочет пойти на второй срок и пытается снести всех, кто ему в этом мешает

Оригинал размещен на странице Игоря Гужвы в Facebook.

Сегодня (20 мая, - ред.) – 2-летие президентства Зеленского.

По такому случаю прошла многочасовая пресс-конференция, по которой, впрочем, судить о реальных планах и перспективах президента не стоит.

Картина же на самом деле выглядит примерно так.

Начнем с того, что "политический новый год" для Зеленского традиционно наступает не в мае, а в феврале.

В феврале 2020 года закончился скоротечный роман Зеленского с "соросятами". Крупные олигархические группы и просто влиятельные люди, вернули "в семью" (как им тогда казалось) "Козлевича, которого охмурили ксендзы". В этот месяц был отправлен в отставку Андрей Богдан, его место занял Андрей Ермак, было принято решение об отставке правительства Гончарука и генпрокурора Рябошапки (обоих уволили в начале марта).

Были и более глобальные планы – вроде отказа от программы работы с МВФ и ослабления внешнего управления при одновременной разрядке отношений с Россией. Но они не осуществились, так как Зеленский побоялся в условиях коронакризиса оставаться без кредитной подпитки Запада, а движение по Донбассу было остановлено после первого же возмущения националистов.

В политическом плане это был период "договорняка" - Офис президента отказался от попытки перестроить под себя политическое поле Украины и перешел к сделкам с разными группами влияния.

Апофеозом стали местные выборы, которые "слуги" фактически слили большим и малым кланам, в обмен на их борьбу с ОПЗЖ на юго-востоке и с партией Порошенко на западе и в центре.

Плачевный результат самих "слуг" на выборах, тарифные майданы начала января 2021 года, падение рейтингов, саботаж по голосованиям в собственной фракции, общее ощущение паралича власти превращали президента в хромую утку, для которого будет большой удачей досидеть до конца срока.

Но в феврале 2021 года Зеленский попытался переломить ситуацию.

Через СНБО он закрыл три крупнейших оппозиционных телеканала. Ввел санкции против Медведчука, а также против десятков других людей, которых назвали "контрабандистами", "криминалитетом", "пятой колонной" и т.д.

И все это – без каких-либо решений судов.

Почему – стало ясно по суду с Медведчуком. Когда в открытом процессе сторона обвинения продемонстрировала абсолютную беспомощность.

Госаппарат и, в особенности, силовые структуры в Украине полностью развалены. Они не могут решать больших задач. Поэтому и был избран антиконституционный метод внесудебной расправы – просто решением пару десятков человек в СНБО. После непубличного обсуждения. Без предъявления доказательств вины. Без суда и следствия.

Зеленский нацелился идти на второй срок и сносит все, что ему на этом пути мешает.

Но ситуация на самом деле масштабнее.

Мы наблюдаем сейчас третью за всю историю Украины попытку превращения госаппарата в главную силу, которая определяет политику страны и по отношению к которому все остальные внутренние силы (включая олигархов) находятся в сугубо подчиненном положении.

Первые две попытки (во времена Кучмы и Януковича) закончились двумя Майданами.

Причем в обоих случаях у Майдана было три главных "двигателя": Запад (он хотел подчинить госаппарат себе), националисты, считавшие созданное после 1991 года государство в Украине в корне неправильным, а также (по большей части скрытно) олигархи, которые опасались усиления госаппарата.

В сравнении с Кучмой и Януковичем Зеленский не выглядит правителем, который способен "согнуть всех в бараний рог". К нему изначально было распространено в элитах очень насмешливое отношение. "Мальчик, который у нас играл на корпоративах".

Но для госаппарата вообще не очень важна личность того, кто стоит во главе. Ему важно другое – единство системы управления. Поясню на примере – на пленках Деркача был эпизод, когда президент Порошенко просит Байдена повлиять на тогдашнего премьера Яценюка для решения какого-то вопроса. Так вот. Сейчас для того, чтоб Зеленскому и Ермаку повлиять на Шмыгаля, не нужно звонить Байдену. Им достаточно позвонить в Кабмин и продиктовать премьеру задачу, которую он тут же примет к исполнению.

Такое единство власти было во времена Януковича, и не было во времена Порошенко, который был вынужден все согласовывать со своими партнерами из Народного фронта. Да и никогда не имел стабильного и управляемого большинства в Раде. Именно поэтому он и не мог чувствовать себя так вольготно как Зеленский. Даже СНБО он не мог использовать как карающий инструмент против своих политических противников – банально голосов не хватило бы (тот же глава СБУ Грицак в свою игру пытался время от времени играть, не говоря уже о Гройсмане).

Чем закончится третья попытка, памятуя, что две предыдущие закончились Майданами?

С одной стороны, Зеленскому везет.

Экономическая конъюнктура неожиданно благоприятна для Украины. Цены на экспорт (руда, продовольствие) бьют исторические рекорды. Цены на импорт (энергоносители) растут медленно. За счет таких "сырьевых ножниц" сводится в плюс платежный баланс, снижается потребность в кредитах МВФ и появляется возможность изъять сверхприбыли экспортеров в бюджет (например, через повышение ренты на добычу руды).

Есть ещё одно важное отличие от времен Кучмы и Януковича.

Тогда стержнем политического процесса было противостояние условно прозападной и условно пророссийской частей Украины. Причем первая потом и устраивала Майданы.

А Зеленский себя позиционирует где-то по центру, нанося удары направо и налево.

Западной Украине он как бы говорит: "посмотрите, как я борюсь с Медведчуком. Не то, что Порошенко". Юго-востоку же предлагается согласиться с тем, что "Зеленский все ж таки лучше, чем националист Порошенко".

Не все в это верят, но такая размытая картинка мешает кристаллизовать образ Зеленского как абсолютного зла для одной из частей страны.

Тоже самое и в отношениях с Западом и олигархами.

Внешние управляющие хотят зачистить олигархов, чтоб уничтожить конкурентов за влияние на внутренние процессы в стране. Зеленскому тоже выгодно ослабление влияния олигархов. Но не для того, чтоб усилилось влияние Запада, а чтоб усилилось влияние его лично. Поэтому он охотно берет под козырек, когда Блинкен ему предписывает бороться с олигархами.

А олигархам Зеленский говорит – "я ваша последняя надежда. Мне американцы поставили задачу вообще вас кончить. Но я готов вас защищать. Но и вы не отклоняйтесь от моей линии. А если будете отклоняться, то через санкции СНБО все у вас отберу".

И вот уже Коломойский, который еще в прошлом году плел интриги против Зеленского, сейчас сидит тише воды ниже травы. А его люди в Раде поддерживают почти все инициативы Банковой.

Но у укрепления власти Зеленского есть много ограничений.

Первое – полный развал госуправления. Далеко не все в стране можно решить санкциями СНБО.

Вообще единственное, что поменялось на практике после санкций – это закрытие оппозиционных телеканалов и отбор лицензий на месторождения.

В остальном - люди, которые попали под санкции, чувствуют себя более-менее спокойно.

А когда того же Медведчука попытались отправить в тюрьму в обычном порядке, предусмотренном законом (а не через СНБО), то потерпели фиаско.

Судебная система и даже правоохранительные органы Банковой до конца не подконтрольны. Причем, не только из-за каких-то боковых влияний, но и просто из-за тотальной коррумпированности на всех уровнях и полного непрофессионализма.

Когда толпа сторонников Стерненко пришла под Офис президента, здание осталось беззащитным. В следующий раз погромщики могут зайти в гости прямо в кабинет к Зеленскому.

И пока не видно, каким образом он готов решать эту проблему.

Олигархи хоть и ведут себя относительно смирно, но также обозначают границы допустимого для Зеленского. Например, атаку на Кличко большинство олигархических каналов не поддерживают.

Да и исход суда по Медведчуку тоже показательный – система дала понять Зеленскому, что он не может кого захочет отправлять в тюрьму. А рано или поздно грядут и решения Верховного суда по санкциям СНБО.

Ответом на это станут попытки президента подчинить себе суды, прикрываясь, как водится, требованиями Запада по судебной реформе. Но это процесс очень длинный и сложный.

Плюс к тому фактор войны, который никуда не делся. И который может неожиданно выстрелить в любой момент.

Коррупция и бедность. Раздражение России. Раздражение Запада. Тихий саботаж олигархов (причем понятно, что даже после принятия "закона об олигархах" их влияние никуда не денется).

Все это делает задачу второго срока для Зеленского не намного проще, чем в свое время для Порошенко.

Нынешние рейтинги (где Зеленский во втором туре всех побеждает) не должны вводить в заблуждение. Раскрутка при помощи крупнейших каналов как минимум двух фигур – Разумкова и Кличко может очень быстро изменить картину вплоть до того, что нынешний президент вообще во второй тур не выйдет.

На самом деле, для любого руководителя Украины, если он хочет создать управляемую и стабильную ситуацию в стране есть только один алгоритм действий.

Поднятие соцстандартов и зарплат (в том числе в госаппарате и в силовых структурах, чтоб побороть низовую коррупцию, привлечь и удержать толковых специалистов).

Отказ от выполнения нарушающих суверенитет страны и снижающих уровень жизни украинцев требований международных финансовых организаций и западных партнеров.

Возвращение государству монополии на применение силы – зачистка уличных радикалов и прочего политического криминалитета.

Отмена дискриминационных норм, раскалывающих страну по языковому и другим признакам.

Устойчивое перемирие на Донбассе. В идеале – полное прекращение войны и нормализация отношений с крупнейшим соседом - Россией (хотя это будет очень трудно, да и зависит не только от Украины).

К этому списку можно еще много чего добавить, но программа-минимум именно такая.

Без ее выполнения любой президент будет обречен болтаться в треугольнике между внешними управляющими, олигархатом и собственным вороватым окружением.

С перспективой быстрого "слива" на ближайших выборах или при ближайшем кризисе.

А еще хуже – что точно также будет обречена болтаться и страна, теряя шансы на развитие и возрождение.

Игорь Гужва