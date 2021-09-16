План трансформации Украины, представленный Зеленским в США ‒ ширма для коррупции и сдачи национальных интересов

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

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С помпой презентованный президентом В. Зеленским в США План трансформации Украины, включающий перечень из порядка 80 проектов на сумму $277 млрд (!), источником финансирования которых по до сих пор не опровергнутой официальным Киевом информации, должен был стать государственный бюджет Украины, что является совершенно неподъёмной, бредовой и утопической инициативой. Презентация этой безосновательной инициативы, проведенная столь непрозрачно, одним махом в глазах международного сообщества и иностранных инвесторов вычеркнула Украину из списка стран, руководство которых в принципе способно к планированию и имеет централизованную и адекватную власть.

Американские инвесторы попросту проигнорировали навязчивую рекламу распродажи страны, поскольку в этом плане, представляющем собой просто перечень проектов, нет какого-либо экономического обоснования, расчетов и предполагаемого эффекта, в том числе для иностранных инвесторов и кредиторов.

А вот в Украине заинтересовались проектом, который почему-то был презентован в США, а не в нашей стране.

Как оказалось, этот так называемый план как целостным документом не располагают ни в Министерстве экономики, ни в Министерстве финансов, и более того, не имеют никакого отношения к его подготовке. Не располагает планом и Офис президента, а пресс-секретарь Зеленского в связи с волной возмущения в Украине пообещал "оформить и показать" этот документ. Но если План трансформации Украины (сокращенно ПТУ, что уже содержит прозрачный намек на профессиональный уровень специалистов, готовивших его) только будет оформляться, то какие документы передавались американской стороне? Неподготовленные и неоформленные? В это слабо верится, учитывая то, какое значение имела подготовка этого визита для Зеленского.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет: не надо ничего оформлять и подтасовывать. Мы требуем опубликовать именно тот документ, который был передан американской стороне, в полном объеме.

Или власть Зеленского рассчитывает под прикрытием этого документа в будущем "протаскивать" самые циничные и коррупционные проекты, направленные против национальных интересов Украины?

Не вызывает сомнения тот факт, что План трансформации Украины не является комплексным документом, учитывающим социальные, экономические и международные последствия реализации отдельных проектов. Это просто рекламная листовка, которая даже в названии, чтобы не пугать инвесторов, содержит слова не о развитии Украины, а о давней мечте заокеанских кураторов этой власти ‒ "трансформации" Украины, то есть окончательном ее разграблении, отказе от суверенитета, полном превращении в "анти-Россию". И при таком подходе неудивительно, что у этой "библии внешнего управления" нет украинских авторов. "Трансформация" Украины в глазах Зеленского и его окружения – более не забота украинских граждан, министерств и ведомств.

"Оппозиционная платформа – За жизнь"