Пиар-подозрение Медведчуку – попытка перебить скандал с офшорами и смерть Антона Полякова

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Оригинал - на сайте ua-reporter.com.

Первые выводы по новому подозрению Медведчуку, о котором сегодня заявили Венедиктова и Баканов.

1. Это пиар-подозрение, главное доказательство по которому - мутные записи его якобы разговоров с Сурковым и Козаком про уголь в 2014 году непонятно как сделанные и полученные (незаконность их получения, кстати, железно станет основанием для скорого и полного развала дела). Сам Медведчук называет эти записи фальшивкой.

2. Власти, вероятно, расчитывают таким образом перебить скандал с офшорами, зашкваром главы Укрэксима и смерть Антона Полякова.

3. Ещё одна очевидная цель - попытаться привлечь по этому делу и Порошенко. Чтоб нанести пиар-удар и по нему, и по Медведчуку

4. Естественно, ставится задача вновь попытаться отправить в СИЗО Медведчука. Для этого прокуратура будет требовать взять его под стражу под залог 1 миллиард гривен!

По предыдущему подозрению отправить Медведчука в тюрьму не получилось.

В этот раз давление властей на суд, вероятно, будет еще сильнее.

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В период с 2014 года по 2016 год, до введения торговой блокады, предприятия, зарегистрированные на территории ОРДЛО, оплатили налогов и сборов на общую сумму около 36,8 млрд гривен, в том числе 16,2 млрд гривен – в госбюджет Украины и 13,7 млрд гривен – в Пенсионный фонд Украины.

Сейчас Медведчуку вменяют в государственную измену то, что он содействовал поставке угля из ОРДЛО в 2014-15 годах, до торговой блокады. СБУ ему вменяет финансирование террористов (хотя "террористами" их сделали только в 2017). Но как быть с тем, что в этот период "террористы" финансировали налогами и сборами саму Украину?

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А теперь ВНИМАНИЕ!

Сделку Медведчук якобы совершал через государственный Укрэксимбанк, где недавно случился конфликт с Евгением Мецгером у которого спросили про кредит в 60 млн долларов для бизнесмена Брюховецкого, который …. ведёт бизнес в ДНР и занимается углём. Этот кредит был выдан в 2021 году.

Так что есть ощущение, что Баканов с Венедиктовой свои жопы прикрывают.