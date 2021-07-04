Песков подтвердил, что Украина не сможет наладить отношения с Россией, пока Зеленский не прекратит преследования Медведчука

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

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Президент Владимир Зеленский, продолжая преследовать лидера оппозиции Виктора Медведчука, не просто серьезно усложняет отношения между Россией и Украиной, но и делает невозможной встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным, о чем прямо в интервью заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского затрудняет невыполнение Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе, а также "абсолютно беспрецедентное давление на политических оппонентов, с желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов путем открытия уголовного дела", — подчеркнул Песков.

Складывается ощущение, что Москва уже устала объяснять Зеленскому, что именно ему нужно сделать для того, чтобы нормализовать отношения с Россией и сдвинуть с мертвой точки ряд важнейших для Украины вопросов, которые касаются, в первую очередь, восстановления мира на Донбассе. Для этого ему всего лишь необходимо перестать незаконно преследовать лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука.

В противном случае, действия Кремля будут жесткими и бескомпромиссными. Украина уже в ближайшее время может ощутить их на себе: правительство России уже расширило торговые санкции против Киева, запретив ввоз из Украины колоссальный перечень продуктов. То есть, благодаря Зеленскому, тысячи украинских предпринимателей потерпят крах, а сотни тысяч наших граждан останутся без работы. Ведь Россия продолжает оставаться крупнейшим торговым партнером нашей страны, от которой в том, числе, зависит и наша экономика, и наполнения в бюджет, и, как следствие, своевременные выплаты пенсий, зарплат, социальных пособий.

Зеленскому, на самом деле, очень повезло. Ведь Путин, понимая всю КВНовскую предысторию Зеленского, и его абсолютную неопытность в политике, делает на это скидку, и поэтому несколько раз отправляет ему абсолютно прозрачные месседжи сам, и с помощью своего пресс-секретаря Пескова. Нашему президенту стоит оценить это великодушие. В противном случае, продолжая незаконное преследование Виктора Медведчука, он навсегда потеряет возможность восстановить диалог с Россией и окончательно превратится в политическую "собаку на сене", которых история нашей страны видела немало.

Кирилл Ковальчук