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Перспективы развития искусственного интеллекта в Украине: Опыт США и Китая

Алекс Доля
Алекс Доля

Соучредитель в благотворительном фонде инвалидов войны "ВО Интер"

В Украине есть одно большое преимущество - большое количество талантливых и сравнительно недорогих программистов и математиков из открытых источников

Успешных примеров развития ИИ в мире по сути два: США (Долина) и Китай. Первый – основан на чистом капитализме и предпринимательстве. Второй – на государственной программе. Какой из этих путей ближе для Украины?

Об этом пишет Алекс Доля на своей странице в Facebook.

Путь Долины. Для его реализации нужны (1) много талантливых людей, (2) экосистема предпринимательства. И если с первым пунктом у нас все неплохо (хотя будем откровенны, до Долины тоже далеко), то со вторым – гораздо хуже. Искусственный интеллект – не та технология, которая дает быструю и прогнозируемую отдачу. В него нужно инвестировать огромные деньги, нести еще большие риски, и, возможно, на выходе через пару лет что-то получится. В Украине культуры таких инвестиций просто нет, и появиться за год она не может.

Путь Китая. Основан на государственной программе, где государство – крупнейший заказчик ИИ решений. Такой подход тянет за собой весь рынок: государство рождает спрос, спрос рождает предложение, а предложение рождает новый спрос. Таким образом, государство выступает локомотивом, дающим толчок развитию всего рынка. Возможна ли подобная история у нас, в Украине? На данный момент верится с трудом – у нашего государства просто нет того количества денег, что есть у Китая.

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Что нужно делать? В наших реалиях путь Долины все-таки ближе. Но и ему нужна государственная поддержка:

  1. Создание экономически привлекательных условий для компаний в сфере ИИ.
  2. Создание комфортных условий для западных инвесторов, в которых они будут доверять правительству и не бояться, что их инвестиции "отожмут".
  3. Создание программы релокации для талантливых специалистов из других стран, которые готовы "грызть землю", а не просто работать в комфортных условиях аутсорса.

И главным кандидатом на такую релокацию для меня видятся специалисты из Индии. Их много, они талантливы, и еще готовы ехать в Украину. Ведь те же китайцы к нам уже не поедут – в Китае уровень жизни гораздо выше.

Почему это все может получиться? У Украины есть одно большое преимущество, которое может позволить реализоваться этому плану. Большое количество талантливых и сравнительно недорогих (особенно относительно Долины) программистов и математиков. Главное для нашего правительства – не упустить момент и успеть создать привлекательные условия для развития ИИ, пока не стало слишком поздно.

Алекс Доля

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