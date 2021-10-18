"Перезагрузка" НАБУ: Закон новый, правила старые

Изменение статуса НАБУ на центральный орган исполнительной власти также означает, что теперь Бюро будет подчиняться Кабинету министров НАБУ

Впечатление такое, что до завершения календарного года президентская команда стремится закрыть как можно больше "долгов". Один из них – застывшая во времени ситуация с директором НАБУ Артемом Сытником. Главного борца с коррупцией нельзя ни уволить с должности, ни оставить на ней. Напомню хронологию событий, а именно: как случилось так, что ситуация приобрела признаки патовой. И как случилось так, что вместо борьбы со злоупотреблениями власть ломает голову над судьбой и трудоустройством отдельно взятого чиновника.

Когда тебя никто не любит

Национальное антикоррупционное бюро было создано в 2015 году. Почти сразу его первым и пока единственным директором стал Артем Сытник. Семилетний срок полномочий Сытника подходит к концу в апреле 2022-го. Назначал голову НАБУ президент Украины. Но Верховная Рада Украины по инициативе не менее трети народных депутатов может принять решение об увольнении директора. Была бы на это, как принято говорить, ее политическая воля.

И такая воля была, но, наверное, не достаточно сильная. Сместить Сытника пытались еще при Порошенко. В 2017 году совместными усилиями Блока Порошенко и "Народного фронта" был разработан законопроект, который должен был упростить увольнение директора НАБУ. Однако позже он был снят с рассмотрения.

А в 2019 году на Сытника был составлен админпротокол о правонарушении, связанном с коррупцией в виде получения подарка – оплаченного третьими лицами отдыха на охотничьей базе в Ровенской области. Так главный борец с коррупцией попал в список коррупционеров, что само по себе могло бы быть смешно, если бы не было так грустно.

Далее был 2020-й. КСУ признал неконституционным указ Порошенко о назначении Сытника головой НАБУ, ссылаясь на то, что такое назначение не входит в компетенцию президента. Также КСУ признал неконституционными некоторые положения закона о НАБУ. Ситуация зашла в тупик. Поскольку решение Конституционного суда не подлежат обжалованию, возникла необходимость в изменении законодательства.

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В начале текущего, 2021 года Кабмин подал в парламент законопроект о внесении изменений в закон о НАБУ. Документ получил номер 5070. Впоследствии были написаны и зарегистрированы в Раде проекты, альтернативные правительственному №5070. Это – №№ 4025; 4025-1; 4025-2; 4437; 4437-1; 4437-2, 4437-3. Которые парламент, в конце концов, так и не рассмотрел.

Отдельно стоит упомянуть и законопроект №5459-1 – "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины", внесенный народными депутатами от фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, Александром Корниенко, Анастасией Радиной и Сергеем Ионушасом. Этот документ был принят за основу 21 мая. Он имел сокращенный срок подготовки поправок ко второму чтению, но, тем не менее, пролежал в Раде без движения до октября. Только недавно о нем вспомнили и начали торпедировать принятие.

Но чем более ценен этот вариант обустройства НАБУ по сравнению с другими? И что "светит" в случае его принятия Артему Сытнику?

Новые старые правила

Сделаем еще раз краткий экскурс в далекий 2015-й, когда законодательная база, на которой выросло Нацбюро, была только что принята парламентом.

Как уже было сказано, согласно тогдашнему закону, директора НАБУ назначал и освобождал от должности президент Украины. Главу Бюро нельзя было уволить, а указ президента о его назначении – отменить, за исключением законодательно предусмотренных оснований для этого. Конкурсная комиссия состояла из девяти человек: по три делегировали президент, Кабинет министров и Верховная Рада. Работу этой комиссии обеспечивал Офис президента. Выбрав двух или трех лучших кандидатов, комиссия вносила представление президенту о назначении одного из них на должность директора НАБУ.

Но решения КСУ от 28 августа и 16 сентября 2020 года кардинально изменили ситуацию, признав, среди прочего, полномочия президента при назначении главы Бюро неконституционными. В связи с этим возникла необходимость восполнить пробелы в антикоррупционном законодательстве.

(Замечу в скобках, что здесь напрашивается параллель с судьбой судьи КСУ Александра Тупицкого, которого президент уволил с должности. А точнее, издал указ, которым отменил действие указа о назначении Тупицкого от 2013 года. Верховный суд признал этот указ президента неправомерным, поскольку он не может принимать других указов относительно судей Конституционного суда Украины, кроме как о назначении на должность. Это решение оспаривается в Большой палате, а в итоге Тупицкого и по сей час не допускают на его рабочее место, тогда как Артем Сытник, несмотря на решение КСУ, продолжает работать, выдавать распоряжение и т.д. Ситуация – в корне неправильная, и, что очевидно, чрезвычайно вредит и правосудию, и деятельности антикоррупционных органов).

Однако вернемся к законопроекту №5459-1, который во многом напоминает правительственный №5070. Оба они предусматривают изменение статуса НАБУ из государственного правоохранительного органа в центральный орган исполнительной власти со специальным статусом. Это – прямой ответ на решение КСУ, в котором указывается на признаки принадлежности Национального Бюро к ветви исполнительной власти.

Изменение статуса НАБУ на центральный орган исполнительной власти также означает, что теперь Бюро будет подчиняться Кабинету министров. В связи с этим законопроект прописывает особенности порядка взаимодействия Национального бюро с КМУ. И эти особенности действительно исключительно особенные, пардон за такую ​​тавтологию. Речь идет о том, что с целью исключения его вмешательства в деятельность НАБУ Кабинет министров не может отменять акты НАБУ ни полностью, ни в отдельных частях. Эта норма очень нравится той части экспертной среды, которая известна в нашей стране как "грантоеды" и / или "соросята".

Однако "уважаемые" господа в лице "грантоедов" и "соросят" не объясняют обществу, как повлиять на действия НАБУ, если Нацбюро начнет злоупотреблять своими служебными полномочиями и возможностями. Вывести НАБУ из-под контроля правительства, придать ему статус "государства в государстве" означает намекнуть преемникам Сытника, что поле для противоправных действий – открыто. А между тем еще в Святом Письме было сказано "не введи во искушение"…

Теперь – об избрании самого председателя. Выбирать директора НАБУ будет конкурсная комиссия из шести человек, из которых трех человек делегирует собственно Кабмин, а еще трех – КМУ на основании предложений партнеров, которые предоставляли Украине помощь в борьбе с коррупцией в течение последних двух лет. Как видим, президент вынесен за скобки в процессе формирования такой комиссии, Верховная Рада – тоже. Зато правят бал "партнеры", не столько помогавшие Украине бороться с коррупцией, сколько закрепощавшие ее как одну из негласных западных колоний.

Естественно, что и эта норма тоже очень нравится "соросятам".

А как насчет процедуры принятия решений комиссией? Согласно законопроекту №5459-1, для принятия решения необходимо минимум 4 голоса членов комиссии, из которых минимум 2 голоса – от членов комиссии, определенных КМУ, и минимум 2 голоса экспертов, предложенных партнерами. Здесь, как говорится, без комментариев. Опять эксперты, которых нам представляют как "независимых", начнут упражняться в отсеивании ненужных им кандидатов, и "коллективный Шабунин" (читай: круг лиц, прикормленных Западом) сделает выбор в пользу наиболее лояльного к американским и европейским кураторам.

Но где во всей этой истории Сытник? – спросите вы.

Миссия: досидеть до апреля

А вот и он. Законопроект №5459-1 предусматривает досрочное увольнение действующего директора вне предусмотренных действующим законодательством оснований. Сытник продолжит выполнять свои полномочия, но только до момента назначения нового главы Бюро. Процесс избрания же последнего начнется сразу после вступления в силу законопроекта.

А еще новый законопроект как будто бы устанавливает и процесс контроля (а на самом деле – бесконтрольности) за деятельностью НАБУ: его аудит ежегодно будут проводить трое экспертов, назначенных правительством, исходя из предложений партнеров (снова партнеры!).

При этом сама комиссия будет определять методику и критерии аудита, ей также разрешено воспользоваться работой помощников, а еще – обращаться в государственные органы, к физическим и юридическим лицам за необходимой дополнительной информацией. О каких помощниках говорится, какой у них статус и где проходит граница их полномочий – все это в законопроекте выписано довольно туманно.

Но в целом общий замысел его автуры понятен: побольше иностранных экспертов (теперь еще и с помощниками!) и поменьше предохранителей, которые помогут предупредить злоупотребления со стороны руководства. Плюс, конечно, веские основания, чтобы обжаловать документ в КСУ (не для этого ли он и выписан именно так, а не иначе?). Без баланса сдерживания и противовесов мы имеем достаточно сырой документ, который, тем не менее, имеет один "плюс". Полулегитимный Артем Сытник иметь возможность досидеть на своем посту до апреля 2022 года и спокойно уйти с него – так, будто бы ничего и не произошло.

Если таковой и была цель законопроекта №5459-1, то что ж, миссия почти успешна. Осталось "прогнать" документ через Верховную Раду, где его уже ждет новая ситуативная коалиция. Может, и на этот раз у нее все также сработает.

Антонина Славицкая