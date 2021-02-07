Перевал Дятлова: Ученые раскрыли тайну смерти девяти туристов

Группа Дятлова Dyatlov Pass

Что же произошло на Урале с группой Дятлова 60 лет назад? Этот вопрос породил множество реалистичных и не очень версий произошедшего: от снежного человека до секретных военных экспериментов при участии КГБ. Двое ученых изучили случай и уверены, что смогли раскрыть тайну гибели группы Дятлова.

Об этом пишет ABC.

27 января 1959 года группа из десяти туристов, состоящая в основном из студентов Уральского политехнического института под руководством 23-летнего Игоря Дятлова, отправилась в двухнедельную экспедицию для восхождения на гору Отортен, находящуюся на севере Свердловской области. В это время года, когда температура опускается до —30°C, такой поход считается очень опасным, однако все участники экспедиции были опытными лыжниками. Только один из них, Юрий Юдин, решил вернуться через два дня. Больше он не видел своих товарищей.

Когда в назначенный день группа не вернулась в поселок Вижай, откуда они начали свой путь, на их поиски отправился спасательный отряд. 26 февраля примерно в 20 километрах к югу от пункта назначения группы на склоне горы Холатчахдь (в переводе с мансийского — "гора мертвецов") спасатели нашли изрядно поврежденную туристическую палатку. В ней были вещи молодых людей. Вниз по горе, под старым кедром были обнаружены два тела, одетых лишь в нижнее белье и носки. Позже между кедром и местом, где была установлена палатка, нашли еще три тела, включая тело Игоря Дятлова. По-видимому, они умерли от переохлаждения при попытке вернуться в лагерь. Два месяца спустя остальные четыре тела были обнаружены в овраге под толстым слоем снега. Некоторые из погибших были серьезно ранены.

Так что же произошло на Урале 60 лет назад? До сих пор этот вопрос является одной из величайших загадок российской истории. Советские власти начали официальное расследование, однако через три месяца дело закрыли, признав, что причиной гибели туристов стала "непреодолимая стихийная сила". Учитывая, что выживших после трагедии не осталось, то, что произошло в ночь с 1 на 2 февраля, по сей день остается загадкой. Это породило множество реалистичных и не очень версий произошедшего: от снежного человека до секретных военных экспериментов при участии КГБ. Двое ученых изучили случай и уверены, что смогли раскрыть тайну гибели группы Дятлова.

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Неожиданная лавина

Йохан Гауме (Johan Gaume), руководитель Лаборатории моделирования снега и лавин (SLAB) Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) в Швейцарии, никогда не слышал об этой истории, пока однажды журналист The New York Times не позвонил ему, чтобы услышать мнение эксперта на этот счет. На тот момент российская Генпрокуратура только начала новую проверку следственных материалов по этому делу.

"Я начал писать на своей доске уравнения и числа, пытаясь чисто механическим путем выяснить, что могло там произойти", — вспоминает ученый. Первым его выводом стало то, что лавина застала группу врасплох, пока туристы спали в палатке. Эта же версия, наиболее правдоподобная из всех, была выдвинута и российской прокуратурой после того, как в 2019 году по просьбе родственников погибших расследование возобновили. Но отсутствие очевидных свидетельств схода лавины и наличие странных обстоятельств не убедило большую часть россиян.

Заинтересовавшись этим случаем, Йохан Гауме связался с российским профессором Александром Пузриным — экспертом по оползням и лавинам. Вместе они изучили находящиеся в открытом доступе советские архивы, пообщались с другими учеными и специалистами по этому вопросу и построили аналитическую и численную модели предполагаемой лавины.

Вырез в снежном пласте

По словам Гауме и Пузрина, в 1959 году с туристами произошло следующее: участники похода прорубили снег на склоне, чтобы поставить палатку, но через несколько часов на них обрушилась лавина.

"Одной из главных причин, почему эта версия до сих пор не выдвигалась в качестве основной, является то, что представители официального следствия не объяснили, как это произошло", — заявил господин Гауме. Действительно, некоторые обстоятельства противоречат этому предположению: во-первых, спасательная бригада не нашла никаких очевидных доказательств схода лавины. Угол склона, на котором стояла палатка, был для этого недостаточно крутым (меньше 30°). Кроме того, лавина должна была бы сойти непосредственно после того, как прорубили склон, а не через девять часов. Вдобавок ко всему, полученные травмы грудной клетки и черепа не являются типичными для пострадавших от лавины.

Ученые Гауме и Пузрин попытались ответить на все эти вопросы в своем исследовании, опубликованном в журнале Communications Earth & Environment. "Мы использовали известную нам информацию о снежном трении и местном рельефе, чтобы доказать, что небольшая лавина из снежных плит (которые часто образуются из нанесенного ветром снега) может сойти и на пологом склоне, почти не оставляя за собой следов. При помощи компьютерного моделирования мы показываем, как удар от снежной плиты может привести к травмам, похожим на те, которые были обнаружены у погибших", — объяснил господин Гауме.

Катабатические ветра

Одним из решающих факторов трагедии являются катабатические ветра, то есть двигающиеся под силой тяжести вниз по склону потоки воздуха. Из-за особенностей местного рельефа, о которых не знали молодые люди, ветра могли нанести снег на верхнюю часть склона, выше расположенной на нем палатки. "Если бы группа не очистила часть склона от снега при установке палатки, никакой трагедии бы не случилось. Это было главной, но не единственной причиной схода лавины. Вероятно, катабатический ветер нагонял снег, которого скапливалось все больше и больше. В какой-то момент в пласте могла образоваться и пойти трещина, в результате чего снежная плита сошла вниз", — говорит профессор Пузрин в публикации.

Тем не менее, оба ученых отмечают, что их выводы предварительные и дают понять, что большая часть инцидента так и не разгадана. "Конечно, никто не знает, что же на самом деле произошло той ночью. Однако мы предоставили убедительное, основанное на вычислениях доказательство того, что версия с лавиной может считаться основной", — добавил Пузрин.

Обе модели, построенные для этого исследования — аналитическая для оценки времени, за которое может начаться сход лавины, и численная для оценки того, насколько тело человека может пострадать от лавины, — будут использоваться в дальнейшем для лучшего понимания механизма образования и схода лавин и связанных с этим рисков. Труд профессоров Гауме и Пузрина — это дань уважения группе Дятлова, которая столкнулась с "непреодолимой стихийной силой".

Перевод: ИноСМИ