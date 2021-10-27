Переговорами по обмену с ОРДЛО должен заниматься Медведчук, потому что нынешние кадры власти не решают ничего

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Непризнанные ОРДЛО потребовали вернуть в официальный переговорный процесс Виктора Медведчука

Об этом пишет Сергей Годный в своем блоге на сайте Korrespondent.net.

"Наиболее подходящей на эту позицию мы считаем кандидатуру политического и общественного деятеля Виктора Медведчука, который имеет успешный опыт работы на Минской площадке и проведения обмена удерживаемыми лицами".

Что это означает? Есть такая классическая фраза "Кадры решают все". Так вот, требование непризнанных ОРДЛО вернуть в состав ТКГ Виктора Медведчука – это новая интерпретация принципа "Кадры решают все".

ОРДЛО не верят в нынешний состав ТКГ – а с Медведчуком они готовы вести переговоры. Собственно, здесь факты говорят сами за себя – Медведчук за годы конфликта освободил около 900 человек с обеих сторон и не делил украинцев на "правильных" и "неправильных". Собственно, даже Порошенко в 2018 году перед несколькими десятками телекамер признал, что Медведчук – это самый эффективный переговорщик.

Переговорный процесс в Минской контактной группе давно забуксовал – непризнанные ОРДЛО считают, что если присоединится Медведчук, то будет продвижение вперед.

Сейчас в ТКГ нет доверия между участниками в лице Киева и непризнанных ОРДЛО. Соответственно, нет никакого конструктива. Требование вернуть Медведчука говорит о том, что его считают единственный переговорщиком со стороны Украины, которому можно доверять.

То есть, это можно понимать так, что нынешние "кадры" в ТКГ не решают ничего – поэтому нужен авторитетный переговорщик, которого уважает другая сторона и у которого есть история достижений.

Чтобы доказать свою готовность на деле, непризнанные ОРДЛО готовы освободить 3-х человек и передать на украинскую сторону. Но только под гарантии Медведчука. Действительно, ровно 1,5 года как нет ни одного обмена пленными. Последний обмен пленными состоялся на Донбассе 16 апреля 2020 года. Тогда по формуле "20 на 18" Киев передал 18 человек, а с неподконтрольной территории передали Украине 20 удерживаемых лиц. И обещание самостоятельно освободить 3-х человек из числа удерживаемых лиц выглядит как готовность разблокировать обмен пленными между Киевом и ОРДЛО.

Сергей Годный