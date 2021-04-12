Пандемия COVID-19 в Украине: Коллапс медсистемы уже наступил?

Сергей Карпухин/ТАСС

В украинских больницах критическая нехватка коек с подведенным кислородом для пациентов с COVID-19. Правительство в срочном порядке одобрило применение в больницах технического кислорода. Однако поможет ли это?

Об этом пишет Deutsche Welle.

Количество занятых коек с кислородом для пациентов с COVID-19 в Украине достигло своего максимума, возможности медицинской системы исчерпаны. Это признает и сам министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По данным сайта украинского министерства охраны здоровья (Минздрав), в медицинских учреждениях страны есть 67 тысяч 884 койки, подключенных к централизованной системе подачи кислорода или оборудованных портативными кислородными концентраторами. Из них, по состоянию на 8 апреля, более 57 процентов заняты пациентами, больными COVID-19. Учитывая ежедневный почти двадцатитысячный прирост больных коронавирусом, вполне возможно, что кислорода хватит не всем.

Больницы работают на пределе

"На прошлой неделе у нас кровати были заполнены почти на сто процентов. Все 39 коек реанимации постоянно заняты. Как только освобождается кровать, то к нам переводят кислородно зависимых пациентов из других больниц", - рассказал DW заместитель главного врача по медицинским вопросам Киевской городской клинической больницы №4 Георгий Аксютин. По его словам, как только началась пандемия, его медицинское учреждение начало работы по восстановлению системы подачи кислорода, починили криоцилиндир для хранения жидкого кислорода на 20 тонн и закупили кислородные концентраторы.

Однако и это не помогло. "Если годом раньше мы тратили три тонны кислорода, то сейчас идет 5 тонн кислорода ежедневно. Сейчас 90 процентов пациентов, которые к нам поступают, нуждаются в кислородной поддержке", - говорит врач.

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Медучреждение работает на пределе, рассказывает далее Аксютин, поскольку всю кислородную аппаратуру нужно подключать в электросеть. Именно здесь могут быть проблемы. "Больнице уже 150 лет. В большинстве помещений старая алюминиевая проводка. И каждый день мы молимся, чтобы она выдержала такую нагрузку", - делится Георгий Аксютин. С похожими проблемами столкнулись и другие больницы.

Украина оказалась не подготовленной к третьей волне

Однако, что делать, если все ресурсы больниц исчерпаны? Экс-глава Центра общественного здоровья, а ныне старший преподаватель Школы здравоохранения Киево-Могилянской академии Владимир Курпита считает, что с инфраструктурой и обеспечением больниц кроватями и кислородной разводкой уже ничего нельзя сделать. Он убежден, что третью волну коронавируса украинцам придется пережить именно в таких условиях.

Пик заболевания COVID-19, по крайней мере в Киеве, будет еще где-то неделю. Когда ситуация стабилизируется нужно, по меньшей мере, провести инвентаризацию больниц на наличие стационарной подачи кислорода. И делать такую разводку дальше по всем больницам", - говорит Курпита. Он критикует, что из-за бюрократического промедления украинские власти в прошлом году так и не подготовили инфраструктуру больниц к приему такого количества больных. Поэтому больницам пришлось спасать жизни пациентов с помощью кислородных концентраторов, нуждающихся в питании от электросети.

Но, как выяснилось, сама электросеть во многих больницах устарела и не выдерживает энергоемкую технику. "Если будет перебой со снабжением, все эти люди на концентраторах погибнут. Сейчас уже ничего не сделаешь. Мы должны пережить, к сожалению, этот ужас со смертями и начинать готовиться к новой осенней волне", - отмечает Курпита.

Коллапс медсистемы уже наступил?

В течение недели DW обращалась к пресс-службе Минздрава с просьбой объяснить, есть ли у правительства план Б по обеспечению больниц кроватями, которые подключены к кислороду. Однако на момент выхода материала ответа на это от министра здравоохранения Украины Максима Степанова так и не поступило.

Зато на сайте Минздрава в пятницу, 9 апреля, появилась информация о том, что правительство одобрило применение технического кислорода для кислородной поддержки пациентов с COVID-19. "Не дожидаясь коллапса, правительство идет на вынужденную меру и готово временно использовать кислород технический при условии соответствия его критериям кислорода медицинского, которые будут подтверждены лабораторно", - сказал Максим Степанов, слова которого цитирует пресс-служба Минздрава.

До сих пор чиновники отказывались одобрять применение технического кислорода, аргументируя это тем, что его использование в медицинских учреждениях опасно. "Коллапс уже наступил. Об этом уже свидетельствует, что любой кислород у нас теперь спасительный кислород. Из-за того, что ситуация не контролируемая, теперь приходится постоянно понижать стандарты", - констатирует бывший министр здравоохранения Украины Павел Ковтанюк.

Лилия Ржеутская