Пандемия COVID-19 в Украине: Кого будут вакцинировать принудительно?

Минздрав подготовил проект приказа с перечнем профессий, подпадающих под обязательные профилактические прививки brovary.net.ua

Госслужащих разных уровней и педагогов в Украине хотят обязать делать прививки против COVID-19. Обязательная вакцинация будет условием для продолжения их дальнейшей работы. Профсоюзы угрожают протестами.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Количество инфицированных коронавирусом в Украине в последнее время стремительно ползет вверх. На этом фоне в правительстве серьезно задумались над введением обязательной вакцинации для представителей определенных профессий. Министерство здравоохранения (Минздрав) уже подготовило и обнародовало на своем сайте соответствующий проект приказа. В документе перечислены профессии, для которых профилактическая вакцинация может стать обязательной, если нет к этому медицинских противопоказаний. При этом в Минздраве ссылаются на статью 12 закона "О защите населения от инфекционных болезней".

Вакцинация от COVID-19: педагоги и госслужащие пасут задних

Обязательную вакцинацию предлагается ввести для представителей центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений, местных государственных администраций, учреждений высшего, послевузовского, профессионального передвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специального образования и учреждений независимо от типа и формы собственности. Этот перечень, однако, не исчерпывающий и может быть дополнен в зависимости от эпидемиологической ситуации, отмечают в Минздраве.

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Бросается в глаза, что среди перечисленных профессий нет, например, медиков и военнослужащих. Как пояснили в Минздраве, отвечая на запрос DW, приоритетные группы, которые были определены первыми двумя этапами дорожной карты, а именно – работники медицинской сферы, военнослужащие ВСУ, структуры МВД, уже достигли показателей свыше 80 процентов охвата вакцинацией. "Группы из третьего этапа – работники сферы образования и государственные служащие – еще не достигли такого результата охвата. Поэтому был определен именно этот перечень", – говорят в министерстве.

По данным Минздрава, по состоянию на сегодня одну дозу вакцины против COVID-19 получили 63% педагогов от общего числа работников сферы образования, а полный курс вакцинации от коронавируса прошли только 43 процента. Сводной информации о том, сколько привито против COVID-19 государственных служащих, пока нет.

Профсоюзы против обязательной вакцинации

Сейчас проект приказа Минздрава находится на этапе общественного обсуждения. Его прислали профсоюзам для согласования. Однако в ответ получили жесткую критику и заявления о несогласии по обязательной вакцинации. Особенно это беспокоит педагогов.

"Мы все за то, чтобы была вакцинация, но все это должно быть не из-за принуждения и запрета, а из-за разъяснительной работы", – говорит глава профсоюза работников образования и науки Украины Георгий Труханов и добавляет: "От учителей требуют вакцинацию, но ребенок приходит домой, а там невакцинированные родители. Надо всех вакцинировать. Почему учителя стали каким-то исключением?".

Профсоюз работников образования и науки подготовил для правительства юридическое обоснование своей позиции. Ее представители считают, что предложенная правительством инициатива противоречит национальному законодательству, в соответствии с которым вакцинация является добровольной. Применение к работнику мер принуждения или дисциплинарного взыскания за отказ вакцинироваться против COVID-19 профсоюзные активисты называют неправомерным.

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"То, что предлагается – это современное крепостничество, – продолжил Труханов. – Не то что-то сказал, не хочешь – тебя можно уволить. Нам рассказывают уже, что уволят, позакрывают, снимут надбавки. Против этого люди и выступают, потому что нарушаются их права".

Уровень смертности от COVID-19 оправдывает обязательную вакцинацию

Правозащитники считают, что в этой ситуации стоит искать баланс соблюдения прав. По словам главы правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгения Захарова, демократичность заключается в уважении к правам человека, которые заканчиваются там, где начинаются права другого человека. Он считает, что в этой ситуации, когда смертность от COVID-19 высокая, и исследования доказывают, что сейчас заражаются коронавирусом в основном люди, которые не вакцинированы, правительство может требовать обязательной вакцинации от определенной категории населения.

"Есть много людей, которым противопоказано делать прививки, или дети. Надо считаться с ними, ведь вакцинированые могут их заражать COVID-19 только из-за того, что сознательно не хотят делать прививки", – считает Захаров.

Профсоюзные активисты угрожают протестами, если не заболеют

При этом правозащитник убежден, что правовое обоснование относительно обязательной вакцинации не может основываться на приказе Минздрава. Для того чтобы не было социального недовольства, нужно принять изменения в соответствующие законы, и только тогда обязывать отдельные категории граждан вакцинироваться.

Между тем Федерация профсоюзов Украины на 7 октября запланировала всеукраинскую акцию протеста. Среди требований к власти будет и требование отказаться от идеи введения обязательной вакцинации для отдельных профессий. Однако она состоится, только когда будет кому протестовать, говорят в Профсоюзе работников образования и науки Украины, ведь сейчас в профсоюзе много людей болеет.

Лилия Ржеутская