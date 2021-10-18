home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

Ответ президенту Зеленскому по поводу моего гражданства и "уникальной" идеи обмена

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины 

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского. Я ‒ гражданин Украины и буду им, невзирая на незаконное, преступное давление, которое осуществляется сегодня в отношении меня властью. А фабрикацию уголовных дел рассматриваю исключительно как незаконное уголовное преследование и политические репрессии.

Уверен в своей невиновности и буду бороться за восстановление справедливости и торжество закона, а также за привлечение к уголовной ответственности всех тех, кто занимается преступной организацией политически мотивированного уголовного преследования и предъявлением мне незаконных обвинений. 

То, что президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина, и фактически свидетельствует, что страна прекратила свое существование как правовое государство.

Кроме того, считаю, что президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует.

Я продолжу политическую борьбу, отстаивая идеологические принципы программы нашей партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", несмотря на те незаконные и преступные действия, которые осуществляет власть. И это будет борьба до победного конца, которую я буду вести в соответствии с моим главным жизненным принципом: "Делай что должно, и будет как будет".

Виктор Медведчук

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

Редакция не несет ответственности за мнение, которое авторы высказывают в блогах на страницах ZIKUA.TV

Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

читайте также

Журналисты незаконно закрытых властью медиа написали открытое письмо послам стран Европы, США, Канады и Азии, призвав дипломатов обратить внимание на ограничение свободы слова в Украине "Нужно бороться за то, чтобы демократия оставалась жизнеспособной": Представитель Франции в ПАСЕ выступил против давления на СМИ в Украине Журналисты незаконно закрытых СМИ рассказали делегатам ПАСЕ о давлении на свободу слова в Украине Народный депутат Нестор Шуфрич об обращении журналистов "Першого Незалежного" с просьбой о защите: Эта проблема требует немедленной реакции

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект