Отдельная каста Зеленского, или Почему законопроект об олигархах - это спектакль для бедных

Понятия "олигарх" не существует ни в одной стране мира из открытых источников

Законопроект Владимира Зеленского об олигархах – вершина законодательного абсурда. Усилиями Офиса президента олигархов выделяют в особую касту общества, которая будет регулироваться отдельным законом. Если при Леониде Кучме олигархат в Украине родился как явление, то при Зеленском он будет юридически оформлен. При этом делается это настолько непрофессионально, что обойти действие закона можно будет без особых заморочек. А при желании нормы закона можно будет оспорить в судах, вплоть до ЕСПЧ, поскольку "олигархический" законопроект Зеленского нарушает права человека и украинское законодательство. В частности, присваивает СНБО новые карательные функции.

Итак, Зеленский хочет называть олигархом человека, который отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков:

участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (2,27 млрд грн, или 83 млн долл. – это вся первая сотня украинского "Форбс").

Новости по теме: Законопроект о медиарейдерстве, а не о борьбе с олигархами

Что здесь не так? Разберем на примерах.

Статья 3 законопроекта якобы дает расшифровку, что является участием в политической жизни. Условный Ринат Ахметов не является чиновником и не руководит партией. Получается, государству нужно доказать, что он финансировал политическую партию (да никто прямо не дает денег), либо что условный премьер-министр Шмыгаль является связанным лицом с Ахметовым (и как это юридически доказать?), или что Ахметов финансировал политические митинги (неужели будут брать показания у бабушек с плакатами?).

Статья 4 пытается разъяснить нам, что является "значительным влиянием на средства массовой информации". Здесь уже проще, но норма касается в основном крупных медиа, а как быть с сотнями сайтов, где зачастую установить бенефициара невозможно?

О монополиях отдельной статьи в законопроекте нет. Это должен будет решать Антимонопольный комитет. Но если АМКУ, имея все рычаги (на самом деле нет) для борьбы с монополиями, никаких действий в отношении олигархов не предпринимает, с чего бы Комитету быть угрозой для богачей в будущем? Вероятно, сначала нужно было бы усилить позиции АМКУ, сделать орган независимым.

Ну и непонятно, кто и как будет считать активы олигархов. Возьмут список "Форбс"? Ведь мало того, что многие активы записаны на офшоры и подставных лиц, так еще и официальный бизнес в Украине оценить невероятно сложно. И к тому же это весьма субъективно. Под нижнюю планку в 2,27 млрд грн попадает более ста человек в Украине, если верить списку "Форбс". Каждого нужно будет пересчитать.

Чтобы считаться олигархом, нужно соответствовать трем из четырех признаков. Как минимум 1 и 3 из этого списка выше станут отличным подспорьем для тех олигархов, которые не захотят попасть под действие закона, чтобы в суде оспаривать свою "олигархичность".

Ок, с критериями все очень скользко. Ввиду этого власти отлично перестраховались, возложив всю ответственность за признание человека олигархом на коллективный орган – СНБО. Но беда в том, что это несвойственная для такого органа функция. Помимо этого, чтобы бизнесмена признали олигархом, должно поступить представление Кабмина, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины. То есть бюрократизация и возможность для блокирования предусмотрена с запасом.

Для тех "несчастных", кому "посчастливиться" попасть в реестр олигархов (а таковой создадут, и его будет вести СНБО), запретят финансировать политические партии (как, если это можно сделать через подставных людей или офшоры?), участвовать в большой приватизации (как, если можно покупать через офшоры?). Кроме того, олигархи будут вынуждены подавать отдельную декларацию.

Новости по теме: Проблема не только в олигархах, или Украинская система коррупционного симбиоза

В самом реестре любой желающий сможет увидеть информацию о контактах олигарха с госчиновниками. Пожалуй, это самый смешной момент законопроекта. Президент Зеленский, который обещал прозрачные отношения бизнеса и власти, за два года совершил десятки тайных встреч с олигархами, его ближайшие помощники – еще больше. Это было зафиксировано журналистами, и от этих вопросов Зеленский уходит. Сейчас Зеленский хочет обязать себя, премьера, министров, нардепов, генпрокурора, его замов, главу СБУ и его замов, руководство Нацбанка, ЦИК, СНБО, глав местных госадминистраций, судей КСУ, начальников правоохранительных органов и ряд других чиновников отчитываться отдельной декларацией на следующий день после встречи с олигархом.

Возникает простой вопрос – а зачем условному Ахметову или Коломойскому встречаться с Зеленским или Ермаком? Ведь можно отправить "гонца" в ОП или принять "посыльного" из Офиса президента. Да и кто проверит, были ли контакты президента или премьера с олигархами? Думаете, СБУ "сдаст" Шмыгаля, если тот поговорит по телефону с Коломойским?

В качестве вывода можно сказать следующее.

Понятия "олигарх" не существует ни в одной стране мира. Зачем его вводить в юридическую сферу – непонятно. Прославимся на весь мир.

Статья 24 Конституции говорит нам, что "граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам... имущественного положения". Это позволит "пострадавшим" оспаривать закон в КСУ и ЕСПЧ.

Нормы законопроекта выписаны таким образом, чтобы Реестр олигархов можно было регулировать ручным образом. Ранее глава СНБО говорил, что есть 13 бизнесменов, подпадающих под действие будущего закона. Допустим, они будут включены в Реестр. Что им помешает вести все ту же деятельность, что и сейчас, но через других лиц? Никаких барьеров нет. Никакого наказания за это не предусмотрено.

В законопроекте прописана одна нехитрая лазейка, как избежать попадания в реестр олигархов. По сути, Банковая требует от олигархов продать свои СМИ. Понятное дело, что никто их по рыночной цене покупать не будет. А вот за бесценок их могут подобрать лояльные к ОП "неолигархи". Ведь давно говорят, что Зеленскому нужен свой канал.

А раз целью законопроекта является перекройка на медиарынке, то логично, что другие аспекты олигархической деятельности вовсе не интересуют Зеленского. Речь не идет об усилении борьбы с монополиями, олигархов не заставят платить налоги по прогрессивной шкале, по большому счету, им даже не будут вставлять палки в колёса в политике.

Но даже такой нехитрый законопроект власть умудрилась выписать настолько слабо, что ей будет трудно добиться своих целей. Никто из олигархов не пострадает, как не изменится орбита Земли после принятия очередного закона Верховной Радой. Против естественного очень сложно бороться буквой закона.

Сергей Звиглянич

Оригинал - на сайте 112ua.tv.