Оружие для фильмов ужасов: Про смертоносную российскую огнеметную систему

Этим оружием можно до основания разрушить вражеские укрепления на большой площади за короткое время.

С момента принятия ТОС-1 на вооружение прошло уже много лет, но этот огнемет остается одной из самых смертоносных неядерных систем вооружения в быстро увеличивающемся российском арсенале.

В 1960-х годах Соединенные Штаты и Советский Союз начали все больше интересоваться топливовоздушными взрывчатыми смесями для боеприпасов объемного взрыва. Такой боеприпас состоит из двух компонентов. Сначала в воздухе распыляется химическое вещество, потом оно воспламеняется, и возникает разрушительная ударная волна большого радиуса. Боеприпас объемного взрыва подрывает воздух. Поэтому он наиболее эффективен в закрытом пространстве, где тактические преимущества усиленных конструкций типа бункеров и тоннелей превращаются в смертельно опасный недостаток.

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Американские военные использовали боеприпасы объемного взрыва во время войны во Вьетнаме. Чтобы не отстать, советские военные разработали собственную версию термобарического оружия. Поставленная в войска в 1980-е годы тяжелая огнеметная система ТОС-1 "Буратино" установлена на шасси основного боевого танка Т-72. У нее есть неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм двух типов: в термобарическом и дымозажигательном снаряжении. Название "Буратино" система получила благодаря торчащему сверху подобно длинному носу пакету 30 направляющих труб со снарядами, который способен осуществить полный залп за 15 секунд.

Дальность стрельбы огнеметной системы залпового огня ТОС-1 составляет не более 3,5 километра, а площадь накрытия 200×400 метров. Таким образом, ТОС-1 является системой огневой поддержки пехоты и бронированной техники. На практике это означает, что установки "Буратино" могут до основания разрушать вражеские укрепления на большой площади за короткое время.

Смерть от залпа ТОС-1 крайне неприятна. В зависимости от близости человека к месту детонации боеприпаса, избыточное давление и последующее воспламенение от взрывной волны вызывают значительные повреждения внутренних органов, переломы костей, разрыв барабанных перепонок, слепоту, удушье и потерю сознания в последние моменты жизни жертвы.

Огромная огневая мощь ТОС-1 впервые была наглядно продемонстрирована на заключительном этапе советской оккупации Афганистана, а потом в ходе второй чеченской войны. Последний случай ее применения был особенно ужасен, поскольку боеприпасы объемного взрыва применялись в городах с плотной застройкой. ТОС-1 стерла с лица земли целые районы чеченской столицы Грозного, унеся жизни большого количества людей.

В 2001 году на смену "Буратино" пришла более современная система ТОС-1А, у которой дальность стрельбы увеличена до шести тысяч метров, установлены новые направляющие трубы и модернизировано шасси. Хотя на поле боя эти системы играют весьма ограниченную роль, ТОС-1 и ТОС-1А стали весьма популярным экспортным товаром. Иракская армия использовала это оружие против боевиков ИГ с 2014 по 2017 годы. ТОС-1 применяли сирийские военные в ходе гражданской войны с антиправительственными силами. Неподтвержденные сообщения свидетельствуют о том, что как минимум одна такая система была уничтожена повстанцами в 2016 году. Недавно появились видеокадры, на которых азербайджанские военные якобы ведут залповый огонь из ТОС-1А по карабахским сепаратистам в ходе войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Недавно Саудовская Аравия приобрела партию ТОС-1А в рамках крупной сделки на поставку оружия из России на общую сумму 3 миллиарда долларов.

Дальнейшим развитием ТОС стала ТОС-2 "Тосочка", которую впервые заметили на российских учениях "Кавказ-2020". Этот проходящий испытания огнемет имеет большую дальность стрельбы и автоматизированную систему прицеливания.

Марк Эпископос

Перевод: ИноСМИ