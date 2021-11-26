ОПЗЖ: Разочарование в политике президента не исправить скандальным пресс-марафоном

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

26 ноября В.Зеленский провел пресс-марафон, после которого стало ясно, почему власть теряет доверие людей. Граждане хотели услышать от президента внятные ответы на то, как будет преодолен энергетический кризис, побеждена инфляция, когда в Украину вернется мир. Вместо этого страна увидела политический балаган, построенный на угрозах, давлении и манипуляциях.

Глава государства демонстрировал полное удовлетворение своими решениями и действиями его команды. Он гордится началом распродажи украинской земли, "Большим строительством" за деньги из Фонда борьбы с эпидемией, "Дієй", которую не подделывает только ленивый. И его настроения не портит ни рост цен и тарифов, ни веерные отключения электроэнергии, ни рекордная безработица и нищета людей. Его вполне устраивает ситуация, когда внешние кредиторы диктуют правительству, какие "реформы" проводить и какие тарифы устанавливать. Он ничего не будет делать для реализации Минских соглашений, а станет ждать решений иностранных "партнеров" и двигаться неизвестным никому "параллельным" путем.

Единственное, что действительно волнует президента и его команду — как удержаться у власти. Все, кто не разделяет этого желания, объявляются врагами. В эту категорию попали все — журналисты, политики, бизнесмены, рядовые украинцы, недовольные властью. Владимир Зеленский дал понять, что и дальше будет, вопреки Конституции, расправляться со своими оппонентами с помощью карманного СНБО, давить на суды и уничтожать свободу слова.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" констатирует наличие глубокой пропасти между действиями власти и интересами украинского народа. Некомпетентность, безответственность, самодурство Зе-команды не оставляют надежды на исправление ситуации в стране.

Нынешняя власть не будет решать проблемы людей, которых не видит, и исправлять свои ошибки, которые не признает. К руководству в стране должна прийти профессиональная и ответственная политическая сила, которая без шоу и пафосных представлений сможет дать Украине мир, преодолеть кризис и бедность, обеспечить права граждан и вернуть демократию. Единственным путем к этому являются только выборы, на которых украинский народ даст справедливую оценку "талантам" Зе-команды.