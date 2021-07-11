ОПЗЖ: Попытки "Слуги народа" и группы "За будущее" избавиться от Рената Кузьмина и помешать объективному расследованию "дела вагнеровцев" не пройдут!

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Оригинал размещен на сайте партии.

Участие народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Рената Кузьмина в работе Временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и составлять угрозу национальной безопасности Украины, вызвало настоящую истерику среди членов фракции "Слуга народа" и депутатской группы имени Коломойского "За будущее".

Председатель ВСК, представитель "Слуги народа" Марьяна Безуглая в течение почти двух месяцев неправовыми методами пыталась исключить из состава комиссии представителя ОПЗЖ Рената Кузьмина, которого Верховная Рада избрала ее заместителем, даже написала донос на Кузьмина в СБУ и, демонстрируя свою панику от перспектив прозрачной и объективной работы комиссии, дошла до того, что сравнила фракцию "слуг народа" и их сателлитов с бандеровцами, прячущимися от Рената Кузьмина в "криївке".

Депутатская группа имени Коломойского "За будущее", стремясь поддержать политическую силу "Слуга народа", действуя вместе с провластной фракцией и в интересах власти, разместила на официальном веб-сайте партии тенденциозное заявление с новым противоправным требованием: исключить из состава ВСК представителя ОПЗЖ Рената Кузьмина. Такое решение партия "За будущее" мотивировала уже не бандеровской "криївкой", а невозможностью сотрудничать с Ренатом Кузьминым, поскольку он был "членом команды Януковича".

Подобные заявления нельзя воспринимать иначе как циничную манипуляцию, поскольку тогда членом команды Януковича является и Игорь Палица, поддержавший Харьковские соглашения. Сопредседатель депутатской группы "За будущее" Виктор Бондарь при Януковиче работал заместителем председателя Государственной таможенной службы Украины, а в составе провластной фракции "Партии регионов" он лично голосовал за так называемые диктаторские законы. Виктор Балога, член депутатской группы "За будущее", во времена правления Януковича был министром Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций. Игорь Молоток, член депутатской группы "За будущее", также голосовал за "диктаторские законы". И он, и другие члены депутатской группы "За будущее" Юрий Шаповалов и Петр Юрчишин, совсем НЕ стеснялись Януковича и вместе входили в провластную фракцию "Партии регионов".

Демарш против представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Рената Кузьмина связан отнюдь не с исполнением им должностных обязанностей во времена президентства Януковича, а с его принципиальной позицией и стремлением обеспечить прозрачную и объективную работу временной следственной комиссии. Доказательством этому служит тот факт, что при поименном голосовании за постановление Верховной Рады Украины № 1454-IX от 19.05.2021 о создании ВСК и избрании заместителем председателя комиссии представителя ОПЗЖ Рената Кузьмина за его кандидатуру проголосовали одиннадцать членов группы "За будущее", а именно: Гузь И. В., Констанкевич И. М., Лубинец Д. В., Молоток И. Ф., Рудик С. Я., Шаповалов Ю. А., Мялик В. Н., Поляков А. Э., Скороход А. К., Чайковский И. А., Юрчишин П. В. Ни один из них никаких замечаний относительно Кузьмина Р. Р. не высказывал.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что согласованные действия представителей фракции "Слуга народа" и депутатской группы "За будущее" следует воспринимать как очередную попытку действующей власти и ее сателлитов заблокировать работу ВСК по расследованию "дела вагнеровцев" и причастности к этому делу высокопоставленных чиновников Офиса Президента Украины.

Участие Рената Кузьмина в работе ВСК ‒ это принципиальная и последовательная политическая позиция партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", и мы будем отстаивать необходимость его участия в работе комиссии. Мы требуем уважения к решению Верховной Рады, которая поддержала Рената Кузьмина, избрав его заместителем председателя ВСК. Уверены, что личная жизненная позиция и огромный профессиональный опыт Рената Кузьмина являются залогом успешной работы комиссии, проведения всестороннего, объективного и прозрачного расследования на основании Конституции и законов Украины, а не на принципах круговой поруки, беззакония и террора против несогласных.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"