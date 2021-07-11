ОПЗЖ: Очередной циничной ложью о Викторе Медведчуке Данилов пытается замаскировать рейдерство в личных интересах

"Не соответствует действительности и распространена отдельными медиа информация о якобы покупке сети автозаправочных станций, которая принадлежит В. Медведчуку, одной из комерческих структур", – также отметил Данилов.

В очередной раз напоминаем, что Медведчук неоднократно заявлял, что ни он, ни члены его семьи не имели и не имеют никакого отношения к сети автозаправочных станций "Глуско" (и это подтверждено многочисленными судебными решениями).

Данилов, понимая, что его заявления являются циничной ложью и грязной клеветой, не осмелился в своем заявлении указать название сети "Глуско", ограничившись максимально неконкретными формулировками. И это уже демонстрирует степень лживости его заявлений.

Антиконституционные и незаконные санкции против Виктора Медведчука, которые действуют "в полном объеме" являются лишь средством политической расправы и пиар-завесой, которую действующая власть использует для рейдерского захвата собственности и ее перераспределения в своих личных корыстных интересах и интересах своих заокеанских хозяев. Эти преступные действия украинской власти, осуществляющиеся цинично и открыто, неизбежно получат в ближайшем будущем оценку с точки зрения и уголовного кодекса Украины, и международного права.

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"