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ОПЗЖ: Очередной циничной ложью о Викторе Медведчуке Данилов пытается замаскировать рейдерство в личных интересах

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Политическая партия

112.UA

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в очередной раз солгал украинцам. Комментируя возобновление полноценной работы автозаправочных станций, входящих в сеть "Глуско", Данилов написал на своей странице в Фейсбук: "Введенные санкции в отношении Медведчука действуют в полном объеме. Информацию, которую целенаправленно распространяют в СМИ о якобы ослаблении санкционного режима в отношении Медведчука и его активов или то, что "санкции не работают", – сознательная и целенаправленная дезинформация общества, не соответствующая действительности".

"Не соответствует действительности и распространена отдельными медиа информация о якобы покупке сети автозаправочных станций, которая принадлежит В. Медведчуку, одной из комерческих структур", – также отметил Данилов.

В очередной раз напоминаем, что Медведчук неоднократно заявлял, что ни он, ни члены его семьи не имели и не имеют никакого отношения к сети автозаправочных станций "Глуско" (и это подтверждено многочисленными судебными решениями).

Данилов, понимая, что его заявления являются циничной ложью и грязной клеветой, не осмелился в своем заявлении указать название сети "Глуско", ограничившись максимально неконкретными формулировками. И это уже демонстрирует степень лживости его заявлений.

Антиконституционные и незаконные санкции против Виктора Медведчука, которые действуют "в полном объеме" являются лишь средством политической расправы и пиар-завесой, которую действующая власть использует для рейдерского захвата собственности и ее перераспределения в своих личных корыстных интересах и интересах своих заокеанских хозяев. Эти преступные действия украинской власти, осуществляющиеся цинично и открыто, неизбежно получат в ближайшем будущем оценку с точки зрения и уголовного кодекса Украины, и международного права.

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

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