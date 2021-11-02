ОПЗЖ догнала "Слугу народа". Спрос на идеи Медведчука выше, чем на провалы Зеленского

Украинская правда

Оригинал – на сайте Skeptic.

"Слугу народа" догнала ОПЗЖ. Таким заголовком "Украинская правда", ведущее прозападное издание нашей страны, украсила новость о свежем рейтинге партий, который опубликовал авторитетный КМИС. Социологи заявили, что разница между СН и ОПЗЖ уже в пределах погрешности – 18,3% и 17%. При этом у "слуг" давно тренд "вниз", в то время как партия Медведчука не теряет своих приверженцев. А зимой, когда у власти будут проблемы с энергоресурсами и прохождением отопительного сезона, Медведчук будет завоевывать новых поклонников – он ведь предупреждал, что так будет, он давал рецепт, как не допустить энергетического коллапса, он сам договорился о поставках газа. Но Зеленский решил, что он умнее всех и начал преследовать своего главного оппонента. Результат налицо – Медведчук даже под домашним арестом является страшным сном Зеленского, у которого в руках вся полнота власти.

Что важно отметить – опрос КМИС проводился не методом телефонного обзвона, как часто делают социологи, чтобы удешевить процедуру, а методом face-to-face, который более надежен. Социологи опросили лично 2028 респондентов в 103 населенных пунктах Украины – то есть, это репрезентативное исследование. И оно показало, что с лета партия власти потеряла еще 2% поддержки, а ее рейтинг опустился ниже 20%. Рейтинг Зеленского тоже падает. КМИС сообщает, что деятельность Зеленского одобряют лишь 28% украинцев, а 57% – категорически с ним не согласны. Более того, 71% украинцев считают, что дела в Украине идут не в том направлении. 47% требуют проведения досрочных парламентских выборов. Практически столько же – президентских.

А ведь прошло только 2,5 года правления Зеленского. За эти два с половиной года украинцы поняли, что мира с этой властью в стране не будет, экономику ждет крах, а тарифы будут только расти. Ко всему этому оказалось, что у нас не хватит газа, чтобы дожить до весны, на ТЭС нет угля, а значит могут быть отключения электричества. О таких проблемах власти было известно еще летом, но не было сделано ровным счетом ничего, чтобы изменить ситуацию. Единственного человека, который способен добиться улучшения отношений с Россией (которая может подставить нам плечо зимой), – Виктора Медведчука – власть преследует по сфабрикованным делам. В такой ситуации неудивительно, что мы оказались в столь плачевном положении.

А как на это все реагировать обычному украинцу? "Зеленые" разочаровали, проевропейские "ЕС" и "Батькивщина" не могут ничем похвастаться, поскольку Запад фактически бросил Украину с ее проблемами, да и сами партии очень "серые". А вот ОПЗЖ "на коне" – их программа сегодня как никогда актуальна. Восстановление отношений с Россией, снижение тарифов и мир в Украине – это приоритетные для граждан страны вопросы. И у Медведчука есть решения по всем им. Он активен, его поддерживает лично Путин, рейтинг партии растет. Даже у Зеленского начинают признавать – идеи Медведчука, как, например, создание газового консорциума, полезны для Украины. Понятное дело, что спрос на конкретные решения будет всегда, а потому неудивительно, что ОПЗЖ вскоре обойдет СН и выйдет на первое место в партийном рейтинге.

И не забывайте – это в условиях, когда Медведчук под домашним арестом, а вещание трех оппозиционных каналов было без суда и следствия отключено. А что будет, когда с Медведчука снимут все фейковые обвинения? А ведь это скоро произойдет. Вова, гудбай!

Ярослав Шевчук