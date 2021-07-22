"Оппозиционная платформа – За жизнь": Запад научил режимы Порошенко-Зеленского настоящему патриотизму

Оригинал заявления размещен на сайте политсилы.

Когда вопрос касается национальных экономических интересов ответственные правительства забывают о надуманных идеологемах. Это чётко показало соглашение, достигнутое США и ФРГ по "Северному потоку". Украинские режимы Порошенко-Зеленского получили от Запада наглядный урок настоящего патриотизма.

Семь лет режим Порошенко, а потом продолжатель его политики – режим Зеленского, боролись с "российским газом". Находясь под внешним управлением, Порошенко-Яценюк в 2014 году объявили "отказ от русского газа" и начали "газовую войну", продолжая при этом покупать у России нефть и нефтепродукты, удобрения и многие другие товары. Эта бездарная политика двойных стандартов привела к катастрофическому росту цен и тарифов на газ для населения и промышленности. Власти выдумывали "обходные схемы", "реверсы", формулы "Дюссельдорф+", прочие сказки, а цены на газ в Украине росли.

Сейчас стало ясно, что из-за своих политических игрищ Порошенко и Зеленский угробили транзитный потенциал украинской ГТС. Вся их энергетическая "политика" оказалась полностью провальной, загнала людей в нищету и нанесла миллиардные убытки национальной экономике. "Северный поток" заработал, а Зеленский и Порошенко – политические банкроты.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что после объявления соглашения США и Германии по "Северному потоку", Зеленский и его бездарное правительство должны уйти в отставку за потерю главного энергетического актива Украины, а также за огромные многолетние экономические потери, уничтожение транзитного потенциала нашей страны. Мы требуем проведения досрочных парламентских выборов, смены бестолковой власти, пока она не распродала и не растеряла остатки национальных богатств и не угробила наше государство.

"Оппозиционная платформа – За жизнь"