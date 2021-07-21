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"Оппозиционная платформа - За жизнь": Власть боится выборов и плюет на конституционные права граждан Украины

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Политическая партия

112.UA

Оригинал размещен на сайте партии.

В мае этого года суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов в 18 ОТГ Донецкой и Луганской областей. Через два месяца власть отреагировала на это. Лидер партии власти А. Корниенко заявил: "возможно", в некоторых громадах, весной 2022 года. Пока же власть не намерена ничего делать, чтобы восстановить права полумиллиона граждан Украины, пострадавших от произвола ВГА и ЦИК. Наоборот, она собирается узаконить репрессии и подключить к процессу нарушения избирательных прав граждан еще и СНБО, который превратился в инструмент беззакония.

От внесудебных санкций против украинских граждан власть хочет перейти к подавлению целых громад. Ей наплевать на решения судов, наплевать на людей и на их законные права. Так она действует во всем. Игнорирует судебные вердикты, восстанавливающие социальные права чернобыльцев и ветеранов. Ущемляет культурные права национальных общин. Плюет на мнение общества, осуждающего торговлю украинской землей. Уничтожает свободу слова и презумпцию невиновности. Высасывает из пальца обвинения, чтобы арестовать лидеров оппозиции. Власть не собирается останавливаться. Она упивается своим произволом.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует немедленного восстановления избирательных прав жителей Донецкой и Луганской областей. Не "возможно, потом, половину", а обязательно, в кратчайшие сроки и для всех ОТГ. Мы также требуем, чтобы власть отказалась от планов и действий, подрывающих институт демократических выборов и несущих угрозу политической стабильности в стране.

Власть боится выборов. Они станут приговором для ее антинародной политики. ОПЗЖ – за выборы, права и демократию!

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

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