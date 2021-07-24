"Оппозиционная платформа - За жизнь": Имплементация "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство ‒ это единственный путь к мирному урегулированию на Донбассе

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Оригинал заявления размещен на сайте политсилы.

Министерство иностранных дел Германии призвало Украину выполнить свои обязательства, согласованные на саммите лидеров "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года, и имплементировать в украинское законодательство так называемую "формулу Штайнмайера", поскольку до сих пор украинская власть открыто саботировала этот необходимый для мирного урегулирования на Востоке Украины шаг.

Позиция, предложенная в то время министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, была согласована еще в 2016 году лидерами стран "нормандского формата". Такую позицию поддерживает и международное сообщество, а также подтверждает резолюция Совета Безопасности ООН.

"Формула Штайнмайера" обсуждалась и в ходе встречи с депутатами Бундестага, представителями дипломатических и деловых кругов Германии в Берлине 28 января 2020 года в рамках работы межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция", созданного по инициативе "Оппозиционной платформы – За жизнь". (Подобные встречи состоялись также в Москве и в Париже.)

Уверены, что реализация законодательных предложений, направленных на имплементацию "формулы Штайнмайера" в национальное законодательство, является единственным путем для урегулирования конфликта на Востоке Украины.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" последовательно отстаивает реализацию этих предложений и 22 ноября 2019 года внесла в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", направленный на полную имплементацию "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины.

"Оппозиционной платформой – За жизнь" также разработан План-концепция урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины. Партия всегда прилагала и будет в дальнейшем прилагать все усилия для восстановления мира в нашей стране.

Именно согласование "формулы Штайнмайера" в свое время стало большим шагом к миру и демонстрацией официальным Киевом политической воли к мирному урегулированию затяжного конфликта на Донбассе. Украинская власть обязана принять эти изменения в законодательство, и "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет добиваться этого, чтобы Минские соглашения в целом и "формула Штайнмайера" в частности были наконец реализованы ‒ ради мира в Украине, восстановления ее единства и сохранения территориальной целостности.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"