"Опасно и бессмысленно". Мировые СМИ разделились в оценках, нападет ли Путин

Facebook / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Украина активно присутствует на страницах мировых СМИ. Но Foreign Policy, Guardian, Forbes и другие ведущие СМИ пишут не только о российских войсках на границе, но также о внутренней политической борьбе.

Тема №1 – это, конечно, присутствие военной группировки РФ вблизи границы с Украиной. The Wall Street Journal, Forbes, Guardian и прочие ведущие СМИ в стиле "Путин нападет" видят в этом коварные планы Кремля. Однако далеко не все западные СМИ пишут, что Путин готовится вот-вот напасть на Украину. "Россия не собирается атаковать Украину", - пишет на сайте Foreign Policy эксперт-международник Джефф Хон. Для справки. Джефф Хон – это докторант Лондонской школы экономики и политических наук. Специализация – мировой порядок, который сложился после Второй мировой войны.

Джефф Хон аргументирует, что оккупировать Украину будет для Москвы "дорого, опасно и бессмысленно".

А влиятельная английская газета The Guardian в своей редакционной статье называет концентрацию российских войск на границе с Украиной "Планом Б для Путина".

The Guardian поясняет, что с избранием Владимира Зеленского президентом Украины были надежды, что отношения наладятся, но они не оправдались. А в качестве одной из причин, возмутивших Москву, называет обвинения в государственной измене в отношении Виктора Медведчука. Влиятельная английская газета подчеркивает, что Медведчук – это ближайший друг Владимира Путина в Украине.

В то же время, если внимательно читать текст, то становится понятно, что Guardian не занимает однозначно антироссийскую позицию. Обратите внимание на фразу о том, что "концентрация войск увеличивает спектр возможностей Кремля убедительно бряцать оружием и оперативно реагировать на возможные провокации". Внимание, вопрос! А на чьи провокации готовится реагировать Кремль? Судя по тексту, Guardian имеет в виду провокации со стороны Украины. Ничего себе вывод?

Британская BBC рассматривает ситуацию возле границ Украины с позиции военно-политического блока НАТО.

"Мы наблюдаем непривычную концентрацию войск, и мы знаем, что Россия хотела использовать эти виды вооруженных возможностей ранее, чтобы совершить агрессивные действия против Украины", - цитирует британская корпорация генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

BBC также сообщает, что, согласно сообщениям СМИ США, "на прошлой неделе Вашингтон предупредил своих союзников в ЕС об информации разведки, которая предполагает, что Москва готовится к возможному вторжению в Украину".

"В воскресенье, один из высших офицеров вооруженных сил Великобритании заявил, что "мы должны быть начеку", говоря об этой ситуации.

"Сэр генерал Ник Картер заявил на шоу Эндрю Марра на BBC, что он "очень надеется, что не будет войны с Россией, но НАТО все-таки надо быть наготове", - сообщает британская BBC.

Источник: 112ua.tv