Online-списание средств со счетов должников: Все, что нужно знать

Министерство юстиции разрешило финансовым учреждениям автоматически списывать задолженности у украинцев Фото из открытых источников

Расширен перечень долгов, при наличии которых производится автоматическое списание средств.

Об этом пишет Telegram-канал "Адвокат Права".

Уже сегодня, 06 июля 2021 года заработает новая процедура списания средств со счетов украинцев! Министерство юстиции разрешило банкам автоматически списывать со счетов украинцев долги по требованию государственных и частных исполнителей.

Что было раньше?

Процедура автоматического списания долгов с банковских счетов применялась только в отношении должников по уплате алиментов.

Как оно теперь?

Действие ареста распространяется на всех, кто попал в соответствующий реестр должников.

За что?

Списывать средства со счетов исполнители смогут при задолженности по уплате:

ЖКУ;

штрафов (в частности за нарушение ПДД);

зарплат;

алиментов.

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Какие банки могут автоматически списывать долги со счетов?

ПриватБанк;

Monobank;

ТАСкомбанк;

Окси Банк;

Банк Восток;

Индустриалбанк;

ПроКредит Банк.

По данным Минюста, еще 44 банковских учреждения подключены к тестовому режиму, 11 банков находятся на стадии предварительных настроек для начала тестирования. Таким образом, в ближайшее время 62 из 73 банков присоединятся к системе автоматизированного списания долгов.

Как это происходит?

Исполнитель с помощью автоматизированной системы исполнительного производства (АСВП) направляет в банк требование на получение информации о счетах должника. Банки не позднее чем за 1 час рабочего времени после получения требования присылают исполнителю информацию. Исполнитель с помощью АСВП направляет в банки, где открыты счета должника, постановление об аресте средств. Банки арестовывают эти средства и сообщают об этом исполнителю. Исполнитель создает платежные требования на принудительное списание средств и направляет их банкам. Банки принудительно списывают средства со счетов должника и перечисляют их на счета исполнительной службы (частного исполнителя). Откуда средства попадают к взыскателю долга.

Если средств на банковских счетах недостаточно, остальную сумму долга могут взыскивать за счет другого имущества должника.