Online-списание средств со счетов должников: Все, что нужно знать
Расширен перечень долгов, при наличии которых производится автоматическое списание средств.
Об этом пишет Telegram-канал "Адвокат Права".
Уже сегодня, 06 июля 2021 года заработает новая процедура списания средств со счетов украинцев! Министерство юстиции разрешило банкам автоматически списывать со счетов украинцев долги по требованию государственных и частных исполнителей.
Что было раньше?
Процедура автоматического списания долгов с банковских счетов применялась только в отношении должников по уплате алиментов.
Как оно теперь?
Действие ареста распространяется на всех, кто попал в соответствующий реестр должников.
За что?
Списывать средства со счетов исполнители смогут при задолженности по уплате:
- ЖКУ;
- штрафов (в частности за нарушение ПДД);
- зарплат;
- алиментов.
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Какие банки могут автоматически списывать долги со счетов?
- ПриватБанк;
- Monobank;
- ТАСкомбанк;
- Окси Банк;
- Банк Восток;
- Индустриалбанк;
- ПроКредит Банк.
По данным Минюста, еще 44 банковских учреждения подключены к тестовому режиму, 11 банков находятся на стадии предварительных настроек для начала тестирования. Таким образом, в ближайшее время 62 из 73 банков присоединятся к системе автоматизированного списания долгов.
Как это происходит?
- Исполнитель с помощью автоматизированной системы исполнительного производства (АСВП) направляет в банк требование на получение информации о счетах должника.
- Банки не позднее чем за 1 час рабочего времени после получения требования присылают исполнителю информацию.
- Исполнитель с помощью АСВП направляет в банки, где открыты счета должника, постановление об аресте средств.
- Банки арестовывают эти средства и сообщают об этом исполнителю.
- Исполнитель создает платежные требования на принудительное списание средств и направляет их банкам.
- Банки принудительно списывают средства со счетов должника и перечисляют их на счета исполнительной службы (частного исполнителя).
- Откуда средства попадают к взыскателю долга.
Если средств на банковских счетах недостаточно, остальную сумму долга могут взыскивать за счет другого имущества должника.