Online-арест средств должников: Как разблокировать счет?

Минюст разрешил финансовым учреждениям автоматически списывать задолженности у украинцев из открытых источников

Пошаговая инструкция

Министерство юстиции разрешило банкам автоматически списывать со счетов украинцев долги по требованию государственных и частных исполнителей. Что делать в случае блокировки всего счета должника?

Об этом пишет Telegram-канал "Адвокат Права".

Что делать, если банк заблокировал счета за неуплату штрафа?

Штраф за нарушение правил дорожного движения нужно оплатить в течение 30 дней со дня вынесения соответствующего постановления. Если этого не произошло, штраф направляют в исполнительную службу, которая, в свою очередь, может написать письмо банку, в котором открыты счета нарушителя. И тогда банк блокирует на счетах своего клиента либо сумму штрафа, либо все имеющиеся средства. Так же работает система и по другим долгам в пользу государства.

Система работает неидеально: несмотря на то, что списываться должна только сумма долга, нередко случается так, что блокируется весь счет должника.

Исполнитель вправе наложить арест на средства должника, находящиеся в банке. От того, как оформлен документ об аресте средств, зависит, будут ли арестованы все средства, или только их часть. Так, если исполнитель указал сумму, и на счету достаточно средств, то будет арестована только эта сумма средств. Если же средств недостаточно или исполнитель не указал точную сумму, подлежащую аресту, могут быть арестованы средства на всех счетах должника.

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Если так случилось, что ваши банковские счета из-за долгов были заблокированы полностью, необходимо сделать следующее:

Направить исполнителю по вашему производству письменное требование об отмене постановления об аресте счета. При отсутствии ответа - подготовить жалобу на руководство государственной исполнительной службы. Или, если производство ведет частный исполнитель, - жалобу на Совет частных исполнителей. Подать иск в местный административный суд об отмене постановления об аресте счета.

По состоянию на начало ноября 2021 года, уже 18 из 73 банков Украины начали автоматически блокировать счета граждан из-за их долгов по требованию государственных и частных исполнителей. Впрочем, в перечне все еще отсутствует половина из топ-10 украинских банков с крупнейшими активами - "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Альфа-Банк Украина", "ПУМБ", "Сбербанк".

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СПИСОК БАНКОВ, которые автоматически блокируют счета граждан из-за их долгов: